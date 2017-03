Trao quà Tết cho bộ đội và chiến sỹ đảo Đá Lát

Đá Lát là đảo chìm gần đất liền nhất, nằm ở cực Nam trong hệ thống các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cách bờ 243 hải lý.



Thay mặt Hải quân vùng 4, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân – Phó Lữ đoàn trưởng quân sự Lữ đoàn 146-Vùng 4-Hải quân đã trao cho cán bộ chiến sỹ đảo Đá Lát những phần quà Tết Nguyên đán Tân Mão của các cơ quan, đoàn thể tại nhiều địa phương trong cả nước và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sỹ đang công tác tại đây.



Động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, làm chủ vùng biển Tổ quốc, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các chiến sỹ đang đóng quân ở những hải đảo xa xôi của Tổ quốc nói chung và cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Lát nói riêng.



Thay mặt cán bộ chiến sỹ, Đại úy Trần Nhật Linh - đảo trưởng đảo Đá Lát cám ơn sự quan tâm của Đảng Nhà nước và đồng bào cả nước quan tâm, giúp đỡ các đơn vị trên đảo.



Báo cáo với đoàn tình hình công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của đơn vị, Đại úy Trần Nhật Linh cho biết mặc dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, điều kiện vật chất, tinh thần chưa thực sự đầy đủ nhưng toàn bộ đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chắc tay súng, vững niềm tin, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.



Đoàn công tác cũng thăm hỏi và tặng quà Tết cho đơn vị làm nhiệm vụ trông giữ, bảo vệ và duy trì hoạt động của Hải Đăng Đá Lát, thuộc Cục An toàn biển phía Nam, Bộ Giao thông Vận tải, nằm trên địa phận đảo Đá Lát.



Đêm 30, rạng sáng 31/12, đoàn sẽ về tàu, tiếp tục hành trình trao quà Tết và thăm hỏi bộ đội, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa./.







Theo Quang Vũ (Vietnam+)