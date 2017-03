Trao quốc tịch VN cho 576 công dân: Chúng tôi đã được cưu mang

VN là một trong những nơi giải quyết tốt nhất Trong Luật Quốc tịch có một điều rất mới là những trường hợp nào cư trú ở Việt Nam ổn định trên 20 năm thì được nhập quốc tịch Việt Nam, điều kiện để nhập được rất nhiều ưu ái so với trường hợp khác (không phải đóng phí, không cần giấy chứng nhận về ngôn ngữ…). Chính vì thế nhiều bà con rất phấn khởi vì được nhập quốc tịch Việt Nam một cách dễ dàng hơn. Từ khi luật này có hiệu lực đến nay, Bộ Tư pháp thông báo cho chúng tôi là có trên 5.000 người đã nhập quốc tịch trên cả nước. Đây là đợt thứ hai TP.HCM tổ chức trao quốc tịch, đợt trước là hơn 240 người, đợt này trên 570 người, trong tương lai gần có thêm nhiều người nữa. Phải nói là cuộc sống bà con không quốc tịch còn khó khăn, có thể họ không khó khăn về kinh tế nhưng khó khăn về mặt pháp lý: Không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân. Muốn sở hữu chiếc xe máy cũng không được, muốn có giấy phép lái xe cũng không thể, muốn hành nghề xe ôm cũng chịu. Đi nước ngoài thì không thể được vì không có hộ chiếu… Tuy nhiên, so với những người không quốc tịch ở nước ngoài thì bà con có cuộc sống tốt hơn nhiều. Nguyên do là chính quyền địa phương giúp họ nhiều, người không quốc tịch vẫn được coi là người địa phương, được hưởng những quyền lợi mà người Việt Nam được hưởng như tiêm chủng miễn phí cho trẻ em, trợ cấp nếu gặp khó khăn… Trong khu vực có hơn hai triệu người đang sống trong tình trạng không quốc tịch, nằm rải rác ở các nước như Thái Lan, Myanmar, Việt Nam… Liên Hiệp Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những nơi giải quyết tốt nhất về vấn đề người không quốc tịch so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ông VŨ ANH SƠN, Trưởng phái đoàn Cao ủy Liên Hiệp Quốc

về người tị nạn tại Việt Nam