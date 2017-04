Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng danh hiệu cao quý trên cho các cá nhân gồm: nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nguyễn Sỹ Huynh; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thiếu tướng Lê Tiền; nguyên Cục trưởng Cục A16, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp và nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Ngô Quang Hớn. Thủ tướng cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Ban An ninh khu 9.

LX