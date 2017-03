Trao tặng nhiều hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những hiện vật này lâu nay được các cá nhân, gia đình giữ gìn rất cẩn trọng, thể hiện lòng yêu kính với vị Chủ tịch.

Cụ thể như chiếc đồng hồ Mô-va-đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cố Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Vũ Đình Hòe (1957); bút máy Hero do Bác Hồ tặng ông Lê Minh Đức, nguyên Tổng Cục phó Tổng cục Đường sắt Việt Nam (1958)… Bên cạnh đó, còn có những hiện vật lịch sử khác như năm bức họa chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Vũ Huy Quang và các bạn tù vẽ tại Nhà tù Côn Đảo từ tháng 5-1964 đến 9-1971… Đến nay, sau ba năm vận động, bảo tàng đã tiếp nhận được gần 700 hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đã khai mạc triển lãm về Bác Hồ với hai chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và “Đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ”.

T.MẬN