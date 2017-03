Trao tiền mua bảo hiểm cho ngư dân bám biển

Được biết khoản tiền này thể hiện tình nghĩa của đoàn viên công đoàn và các tầng lớp nhân dân trong cả nước đóng góp ủng hộ ngư dân đang bám biển trên các ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa và góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo VN.

Cùng ngày, tại xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và tộc họ Phạm (Văn) ở thôn Đông, xã An Vĩnh khởi công xây mộ Chánh đội trưởng thủy quân Phạm Hữu Nhật, người có công chỉ huy binh thuyền ra đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa năm Minh Mạng thứ 7 (Bính Thân, 1836). Theo thiết kế, mộ Chánh đội trưởng được xây dựng kiên cố trong khuôn viên 60 m2. Tổng vốn đầu tư 100 triệu đồng do Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ.

P.NAM - L.NGỮ