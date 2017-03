Trên 100 cán bộ cấp xã xài văn bằng giả

Tỉnh ủy cũng đang chỉ đạo thường trực huyện ủy các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Tân Trụ và Châu Thành xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm với hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến cách chức. Đã có những cán bộ sử dụng văn bằng giả vừa tái đắc cử hoặc đắc cử vào các chức vụ chủ chốt ở cấp xã… sau đợt đại hội đảng bộ cơ sở vừa qua.

Theo báo cáo của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An, số văn bằng và giấy chứng nhận trên do Trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) cấp trong hai năm 2008 và 2009. Qua xác minh, tất cả đều không có tên trong danh sách lưu của nhà trường.

T.PHÚC