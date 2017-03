Trí thức muốn cống hiến hết mình cho đất nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sáng qua (3-2), GS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, nói: “Xin hứa với Đảng, với nhà nước, với nhân dân Việt Nam là trí thức chúng tôi đã, đang và sẽ cống hiến sức lực, tim óc vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, vào sự đi lên của TP, để mọi người chúng ta thực sự đoàn kết với nhau trong công bằng, lẽ phải, giữ gìn đạo đức, noi gương Bác Hồ kính yêu”.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng trong suốt 79 năm qua. Ông Lê Thanh Hải cũng cho rằng nhờ sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân mà TP đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (11%) trong điều kiện khó khăn, đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu. Vốn cam kết đầu tư trực tiếp của nước ngoài và vốn đầu tư trong nước tăng cao, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt giới trí thức, ông Sơn đề xuất: “TP nên quy tụ các chuyên gia trong từng phạm vi chuyên môn hẹp, phối hợp với nhà quản lý, nhà kinh doanh đề ra cho được tầm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, từ đó TP sẽ lựa chọn và hỗ trợ vốn để thực hiện một số dự án có nhiều khả năng thành công nhất”.

Chiều qua, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cùng ngày, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.