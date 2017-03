Triển khai các dự án đầu tư vào Tây Nguyên còn chậm

Tham gia hội nghị có lãnh đạo chủ chốt năm tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Phước.

Sáu tháng đầu năm, tổng sản phẩm GDP khu vực Tây Nguyên ước tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2009; đã giải quyết việc làm cho 44.200 lao động (trong đó gần 30% lao động là người dân tộc thiểu số)… Tuy có nhiều cố gắng trong việc thu hút đầu tư vào Tây Nguyên nhưng việc triển khai các dự án đã cam kết đầu tư còn chậm.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đã biểu dương những thành quả mà các tỉnh Tây Nguyên đạt được, nhất là giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đồng thời, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh cần tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo an toàn cho đại hội Đảng các cấp.

N.LINH