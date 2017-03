Triển lãm bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

Các tài liệu, bản đồ và sách được triển lãm lần này gồm 95 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa do các nước phương Tây xuất bản; 30 bản đồ và ba cuốn atlas do ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ, trao tặng. Đặc biệt, các bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do Nhà xuất bản Thượng Hải (Trung Quốc) xuất bản năm 1904, bản đồ “An Nam đại quốc họa đồ”, “Đại Nam nhất thống toàn đồ” và bản đồ các đài khí tượng Đông Dương… khẳng định lãnh thổ của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam.

Sau tám ngày hải trình, tàu HQ-636 thuộc Vùng 2 Hải quân đã chuyển hơn một tấn hàng quà tết đến tận tay cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 và Trạm radar 590 Côn Đảo. Các chiến sĩ đã gói bánh chưng, mổ heo gói giò đón tết sớm. Sáng 20-1, tàu HQ-636 đã chở đoàn chúc tết về đến TP Vũng Tàu. Trong khi đó, tàu HQ-642 hiện đang tổ chức cấp hàng, quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn Cụm Ba Kè.

