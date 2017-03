Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”

Sáng 11-7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Hai sĩ quan Hải quân đang chăm chú xem lại mảnh vỡ của tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 2016, trong khi đang thực thi nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa, đã bị tàu Hải cảnh của TQ, mang số hiệu 46105 đâm thẳng vào mạn tàu CSB-2016, ngày 1-6/2014).

Đây là hoạt động diễn ra nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Festival Biển Nha Trang năm 2015 (diễn ra từ 11 dến 14-7). Triển lãm được bố trí, trưng bày ngay trên bờ biển trung tâm thành phố Nha Trang, nhằm tạo điều kiện để du khách trong nước và quốc tế có dịp tham quan, cảm nhận rõ hơn về chủ quyền Biển, Đảo của Việt Nam. Triển lãm lần này gồm trên 100 bản đồ, được các học giả trong nước và quốc tế nghiên cứu, tập hợp, đã được công bố liên tục, lâu dài, diễn ra trong hoà bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt rõ nét nhất là từ thế kỷ XVI đến nay...

Những bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa được trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông là không thể tranh cãi…Đặc biệt hơn, chính các atlat do nhà Thanh in ấn và phát hành vào các năm 1908, sau đó chính quyền Trung Hoa dân quốc tái bản vào các năm 1917, 1919, và 1933, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn nằm ngoài cái gọi là “Chủ quyền lịch sử của Trung Quốc”. Cũng tại triển lãm, người tham quan sẽ thấy rõ nét với nhiều hình ảnh phát triển mạnh mẽ về xây dựng cơ sở vật chất, đời sống kinh tế va xã hội. Nhiều trường học, bệnh xá và các ngôi chùa do quân và dân huyện đảo Trường Sa nỗ lực xây dựng trong những năm qua, những đóng góp lớn và giàu ý nghĩa của nhân dân cả nước, cũng như của đồng bào ta ở nước ngoài...

Trước đó, toàn bộ số bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” kể trên, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm ở nhiều tỉnh, thành và các địa danh, điểm đảo trên phạm vi cả nước.