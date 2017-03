“Trôi nổi” nhiều văn bản ảnh hưởng đến quyền lợi người dân

Khi kiểm tra, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản thông báo để cơ quan, người đã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý. Nếu không xử lý hoặc cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả xử lý thì cục trưởng báo cáo bộ trưởng Bộ Tư pháp… Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền: - Kiến nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành; - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật do HĐND cấp tỉnh ban hành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước; - Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ, bãi bỏmột phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật do UBND cấp tỉnh ban hành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước; - Xử lý văn bản trái pháp luật khi được Thủ tướng ủy quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý. (Trích Nghị định 40/2010/NĐ-CP)