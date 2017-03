Ngoài ra, còn có các khách mời sau:

- Ông VŨ QUỐC DOANH, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

- Ông LÊ MẠNH HÙNG, Trưởng văn phòng Thừa phát lại Q. Bình Thạnh.

- Ông NGUYỄN NĂNG QUANG, Trưởng văn phòng Thừa phát lại Q. Tân Bình.

- Ông ĐOÀN TIẾN HƯNG, Trưởng văn phòng Thừa phát lại Q. I

- Bà VŨ THỊ TRƯỜNG HẠNH, Trưởng văn phòng Thừa phát lại Q. 8

Hơn một năm kể từ khi năm văn phòng thừa phát lại đầu tiên được thí điểm thành lập tại TP.HCM, nhiều vụ việc lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án... mà người dân yêu cầu được lực lượng này thực hiện khá chu đáo, kịp thời và hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân TP.HCM chưa mạnh dạn sử dụng dịch vụ của thừa phát lại vì chưa hiểu rõ vai trò, thẩm quyền rất rộng và sự linh hoạt của lực lượng này.

Để nắm bắt nhu cầu tìm hiểu, sử dụng dịch vụ của thừa phát lại, làm cơ sở cho cơ quan nhà nước hoàn thiện chế định thừa phát lại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân TP, Sở Tư pháp phối hợp báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến “Thừa phát lại trong đời sống người dân TP.HCM”.

Ông Nguyễn Đức Chính và các trưởng văn phòng Thừa phát lại thảo luận trước khi trả lời bạn đọc. Ảnh HTD



Trần Thị Hồng Nhung - Nữ 23 tuổi

Xin Hỏi ông Nguyễn Đức Chính, Văn Phòng Thừa Phát lại hoạt động dưới hình thức là một doanh nghiệp tư nhân hay một đơn vị sự nghiệp của nhà nước?

Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp:

Văn phòng thừa phát lại không phải là doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm nên có tính quyền lực nhà nước.

Văn phòng thừa phát lại hoạt động dưới hai hình thức: hoặc là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Nếu do một thừa phát lại thành lập và điều hành thì văn phòng thừa phát lại ấy hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân. Nếu từ hai thừa phát lại trở lên thành lập và điều hành văn phòng thừa phát lại thì văn phòng ấy hoạt động dưới hình thức công ty hợp danh.

Nguyễn Quang Trung - Nam 21 tuổi

Tôi ở quận Gò Vấp, tôi đã được tòa án Gò Vấp tuyên thắng kiện,vậy tôi có thể yêu cầu Thừa phát lại quận Bình Thạnh giúp tôi thi hành bản án của Tòa án Gò Vấp được hay không?

Lê Mạnh Hùng - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Q. BT:

Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh HTD

Lê Anh Tuấn - Nam 28 tuổi

Được biết hiện nay Thừa phát lại chỉ đặt ở một số quận, thời gian sắp tới Thừa phát lại có được mở rộng ra các địa bàn khác tại thành phố Hồ Chí Minh không?

Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp:

Trước mắt, TP.HCM có 5 văn phòng thừa phát lại đặt ở các quận 1, 5, 8, Bình Thạnh, Tân Bình. Tới đây có mở thêm các văn phòng hay không thì còn phải phụ thuộc vào kết quả sơ kết sẽ được tổ chức vào buổi sáng ngày 24-6-2011 (sáng mai). Sau đó sẽ có thảo luận và cân nhắc. Việc có mở thêm hay không còn do Chính phủ quyết định.

Nguyễn Quang Trung - Nam 21 tuổi

Xin cho tôi hỏi tôi có ý định bán một mảnh đất, vậy tôi có thể nhờ thừa phát lại đến lập vi bằng để làm bằng chứng hay không?

Đoàn Tiến Hưng - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Q. I:

Bùi Ngọc Hiếu - Nam 35 tuổi

Xin cho hỏi: "Thừa phát lại có nhận tống đạt trực tiếp giấy triệu tập của tòa án nước ngoài cho đương sự là người thường trú hoặc pháp nhân có trụ sở chính tại Việt Nam hay không". Xin cảm ơn.

Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự:

Ông Nguyễn Văn Sơn (giữa), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đang trả lời bạn đọc. Ảnh HTD





Trần Văn Đức - Nam

Ở quận 1 nhờ văn phòng thừa phát lại quận khác lập vi bằng có được không?

Đoàn Tiến Hưng - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Q. I:

nguyen thi quynh nga - Nữ 22 tuổi

1.em được biết đến năm 2012 kết thúc thời gian thí điểm TPL,với những kết quả đã đạt được thì lúc đó các văn phòng TPL có còn được tiếp tục hoạt động không?

Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp:

Việc hết năm 2012 các văn phòng thừa phát lại có tiếp tục hoạt động hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là kết quả hoạt động của các văn phòng thừa phát lại đang được thí điểm hiện nay. Nếu kết quả tốt thì Chính phủ sẽ kiến nghị với Quốc hội cho kéo dài hoạt động các văn phòng thừa phát lại hoặc mở rộng thêm nữa (mở rộng ra các tỉnh thành khác hoặc tăng số lượng văn phòng thừa phát lại).

Nguyễn văn Hồng - Nam 45 tuổi

Cho tôi hỏi, Thừa phát lại có liên quan gì đến đội thi hành án không? Họ có công cụ hỗ trợ gì khi thực hiện nhiệm vụ hay không? Họ có được bảo vệ khi gặp sự cố trong quá trình làm nhiệm vụ? Xin cảm

Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp:

Từ trái qua : Ông Trần Văn Sự - Phó Chánh án TAND TP, bà Ngô Minh Hồng - GĐ Sở Tư pháp TP, ông Vũ Quốc Doanh - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP. Ảnh HTD



Lê Anh Tuấn - Nam 28 tuổi

Giá trị pháp lý của Vi bằng? Vi bằng có thể thay thế văn bản công chứng hay không?

Ông TRẦN VĂN SỰ, Phó Chánh án TAND TP.HCM:

Điều 28 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh có quy định: Giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại lập có giá trị là chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án.

Quy định pháp lý về vi bằng khác quy định pháp lý về công chứng, do đó vi bằng không thể thay thế văn bản công chứng. Bởi vì vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Còn văn bản công chứng là văn bản do các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch. Văn bản công chứng được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.