Trục xuất Nguyễn Văn Bé, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân

Lúc 14h ngày 18-5, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, trước sự chứng kiến của Phó lãnh sự Tổng lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh Ana Murray cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam, Tổng cục An ninh - Bộ Công an đã công bố quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Nguyễn Văn Bé,

Phá vỡ một âm mưu khủng bố của bọn phản động Việt Tân sinh năm 1952, Việt kiều Australia, là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Cuối buổi chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Bé đã rời sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trong chuyến bay về Australia. Ngày 25-4-2009, nhận lệnh của Đặng Quốc Sủng, “trung ương ủy viên” Việt Tân và Lê Ánh, phần tử cốt cán của Việt Tân tại Australia, Nguyễn Văn Bé nhập cảnh Việt Nam dưới hình thức thăm thân nhân để tiến hành chụp ảnh cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang), cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đồng thời quan sát quy luật qua lại giữa Việt Nam - Campuchia để tổ chức khủng bố Việt Tân thiết lập đường dây đưa người, vũ khí xâm nhập Việt Nam trái phép. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Bé còn được Đặng Quốc Sủng ra lệnh chụp hình tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9-5-2009, Nguyễn Văn Bé đã bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt tạm giữ cùng với tang vật là những hình ảnh cửa khẩu, Tổng lãnh sự quán Mỹ mà Bé đã chụp. Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bé thành khẩn nhìn nhận hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của mình, đồng thời khai rõ về đồng bọn và viết đơn xin được khoan hồng. Theo TTXVN