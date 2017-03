Trưng bày 200 kỷ vật Công an nhân dân

Cùng với đó, 200 hiện vật tiêu biểu về thành tựu, chiến công trên các lĩnh vực của lực lượng CAND cũng được trưng bày tại sảnh chính của Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô. Cuộc vận động sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật CAND được tiến hành từ tháng 4-2012 đến tháng 8-2015 và dự định sẽ thu thập được hơn 5.000 kỷ vật gốc bổ sung vào Bảo tàng CAND và các di tích, nhà truyền thống trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Trưởng ban tổ chức cuộc vận động tiếp nhận hiện vật. Ảnh: VT

Tối cùng ngày đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Ký ức lịch sử CAND”, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam. Tại buổi lễ, các nhân chứng sống gồm Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm; Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên - Tổng cục An ninh II; Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Minh Châu, nguyên Trưởng Công an xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã có buổi giao lưu với khán giả, đồng thời giới thiệu các hiện vật mà mình đã trao tặng.

V.THỊNH