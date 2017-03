Trưng bày hình ảnh, hiện vật về Đội Hoàng Sa

Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Quảng Ngãi cho biết, hiện Bảo tàng Quảng Ngãi đã sưu tầm được 60 bức ảnh và 35 hiện vật liên quan đến Đội Hoàng Sa, Trường Sa như: Mô hình thuyền đi biển và các vật dụng đi kèm gồm nồi đồng, nồi đất, lu đựng nước ngọt, vật dụng tùy thân của mỗi người lính như nẹp tre, dây mây, thẻ tre; phục dựng nguyên mẫu thuyền trong lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa”.

Thuyền nan dùng cho binh phu đi Hoàng Sa được phục dựng trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngoài ra còn có 45 tài liệu gồm các hiện vật của văn hóa Sa Huỳnh được khai quật từ di chỉ Suối Chình, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Các tài liệu thời Chúa Nguyễn (bằng chữ Hán) về việc điều binh phu của xã An Hải và An Vĩnh đi Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Các văn bản từ thời Pháp thuộc về việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, tài liệu có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa trong thời Mỹ chiếm đóng miền Nam, các tài liệu về Quyết định của HĐND tỉnh Phú Khánh (cũ) về việc tiếp nhận quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai sáp nhập vào tỉnh Phú Khánh ngày 12-11-1982…

Ngoài ra, phòng trưng bày còn có các luận án tiến sĩ, các đề tài nghiên cứu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các nhà khoa học, một số bài báo viết về Hoàng Sa.

Sau đợt trưng bày này, ngành văn hóa cũng sẽ tổ chức một gian trưng bày nữa tại TP Quảng Ngãi, Khu Kinh tế Dung Quất và một số huyện ven biển trong tỉnh.

Theo Trà Ban (Dân trí)