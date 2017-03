Trưng cầu ý dân phải thấu dân muốn gì

Dự luật Trưng cầu ý dân quy định: “Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội. Ở đây, “vấn đề quan trọng” phải thuộc phạm vi thẩm quyền của QH được quy định ở Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội (TCQH). Nhưng Luật Trưng cầu ý dân cũng phải quy định về quy trình trưng cầu riêng về “những vấn đề quan trọng”. Cụ thể, những vấn đề do QH trưng cầu phải là vấn đề hệ trọng cho đa số nhân dân, cho vận mệnh cả nước, cho tương lai nhiều thế hệ. Tuy nhiên, cần quy định rõ có những vấn đề tưởng như chỉ liên quan đến một hoặc một số địa phương nhưng thực ra lại có tầm quan trọng quốc gia. Ví dụ: Vịnh Hạ Long cho dù có giao cho tỉnh Quảng Ninh quản lý trực tiếp nhưng đó là tài sản quốc gia, không thể chỉ do UBND hay nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định; hang động ở Quảng Bình là tài sản của cả nước, không thể chỉ thuộc quyền quyết định của UBND và nhân dân tỉnh Quảng Bình; sông Cửu Long không thể chỉ do sáu tỉnh ĐBSCL quyết định; đảo Phú Quốc không thể do nhân dân đảo Phú Quốc hay tỉnh Kiên Giang quyết định. Do đó phải có luật pháp làm rõ những lĩnh vực hay những tài sản do chính quyền địa phương quản lý nhưng vì tầm quan trọng quốc gia của nó nên phải do chính quyền trung ương quyết định và nếu có trưng cầu ý dân thì phải lấy ý kiến toàn dân, phân biệt rõ với những lĩnh vực, tài sản có thể do địa phương hoàn toàn quyết định. Việc này phải quy định rành mạch vì có thể xảy ra tới đây. ĐBQH Trương Trọng Nghĩa,

Ủy viên Ủy ban Tư pháp của QH N.NHÂN ghi