Trung Quốc ngăn tàu cá Việt Nam vào trú bão tại Hoàng Sa

Hải quân Trung Quốc đã điều tàu ngăn cản, không cho hai tàu cá của địa phương này gặp nạn vào tránh bão tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Trước đó, tàu cá QNg-92366 TS với 10 ngư dân do ông Trần Bê (trú xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới chuồng ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy. Tàu cá QNg-92912 TS do ông Cao Văn Thành (cùng quê) đang đánh bắt ở gần đó đến cứu hộ, lai dắt vào đảo Bom Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa) để tránh trú gió và sửa chữa máy móc. Khi hai tàu này vừa tiếp cận đảo thì bị tàu Hải quân Trung Quốc số hiệu 787 ngăn cản, không cho vào đảo trú tránh. Hiện hai tàu cá nói trên đang phải thả neo gần đảo Bom Bay trong điều kiện có gió cấp 6, 7. Hiện cơ quan chức năng đang liên lạc với phía Trung Quốc yêu cầu cho hai tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi vào đảo Bom Bay để tránh trú gió và sửa chữa hư hỏng.

Ngày 8-1, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng các ngư dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang nỗ lực trục vớt tàu cá NA-94005-TS bị sóng đánh chìm trên biển. Trước đó, chiều 5-1, tàu NA-94005-TS đánh cá trên biển thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm. Chín ngư dân trên tàu may mắn được các tàu cá đánh bắt gần đó cứu, đưa vào bờ an toàn.

