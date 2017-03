Trung Quốc phải chấm dứt vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; không để xảy ra sự việc tương tự trong tương lai; cùng các bên liên quan thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông.

Ngày càng có nhiều người trong nước sử dụng Internet mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: HTD

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Internet được tạo điều kiện thuận lợi và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tính đến tháng 12-2010, có gần 26,8 triệu người tại Việt Nam sử dụng Internet, chiếm 31,11% dân số, trong đó có hơn 1,5 triệu blog cá nhân. Bà Nga nhấn mạnh: Ở Việt Nam, các quyền tự do, dân chủ của mọi người dân, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận được ghi rõ trong hiến pháp, pháp luật và được đảm bảo thực hiện trên thực tế.

Trước đó, ngày 15-2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton phát biểu tại Trường ĐH George Washington về tự do Internet, trong đó có đề cập đến Việt Nam.

AX