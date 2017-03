Trung Quốc sẽ bất lợi khi gây căng thẳng với các quốc gia

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Hill, Hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế Josef Korbel, ĐH Denver, phát biểu tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Biển Đông: Nhân tố trung tâm của hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Hội thảo do Hội châu Á (Asia Society) phối hợp với Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore đồng tổ chức diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 13 đến 15-3 như trên.

Hội thảo có sự tham dự của các học giả luật sư, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành thuộc các trường ĐH, viện nghiên cứu đến từ Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam.

Trình bày quan điểm, đại biểu Việt Nam khẳng định: Việt Nam luôn mong muốn giải quyết tranh chấp tại biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc về tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Giáo sư Mỹ Jerome A. Cohen (ĐH Luật New York) cho rằng tranh chấp tại biển Đông liên quan đến luật pháp, chính trị quốc tế nên cần phải áp dụng luật pháp, thể chế quốc tế để giải quyết.

GS Robert Beckman, ĐH Quốc gia Singapore, cho rằng Trung Quốc nên tôn trọng luật pháp quốc tế để giải quyết các tranh chấp hiện nay.

AS (Theo TTXVN)