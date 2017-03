Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nghỉ hưu

Trước khi làm giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Nhanh từng giữ chức đội trưởng Đội Điều tra, phó trưởng phòng Điều tra án trị an, trưởng phòng PC16, trưởng phòng CSĐT, phó giám đốc Công an TP… Sau 40 năm công tác, Trung tướng Nhanh từng được tặng nhiều huân, huy chương.

Người được bổ nhiệm quyền giám đốc Công an TP Hà Nội là Đại tá Nguyễn Đức Chung (45 tuổi). Ông Chung là thạc sĩ luật học, tốt nghiệp ĐH Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành điều tra hình sự, cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh; điều tra viên cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm, ông Chung là phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP, ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII.

T.LƯU