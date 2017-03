Trưởng phòng GD&ĐT TP Rạch Giá bị khai trừ Đảng

Ông Hùng bị kỷ luật vì đã vi phạm đạo đức lối sống của người đảng viên, vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm.

Trước đó, đêm 22-5, người thân bà C. bắt quả tang ông Hùng đang thuê phòng khách sạn để quan hệ bất chính với bà C. Chồng bà C. vốn là một chủ thầu xây dựng tại TP Rạch Giá và cũng là đối tác lâu năm của Phòng GD&ĐT TP Rạch Giá trong việc thi công các điểm trường cũng như sửa chữa phòng học.

Sau khi bị khai trừ Đảng, dự kiến hôm nay (10-9), Hội đồng kỷ luật của TP Rạch Giá sẽ họp, thực hiện quy trình kỷ luật về phía chính quyền là cách chức trưởng Phòng GD&ĐT đối với ông Hùng.

K.GIANG – V.SƠN