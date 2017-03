Truy tặng bằng khen cho phó giám đốc sở hy sinh trong lũ dữ

Ông Đường gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Dũng và cho biết tỉnh đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Dũng.

Theo Công an thị xã Hoàng Mai, xe chở ông Dũng là xe công có gắn đèn ưu tiên, vì đi cứu trợ khẩn cấp đã vượt qua khoảng sáu rào chắn rồi rủi ro bị lũ cuốn trôi. Do vậy cơ quan công an chưa có cơ sở để khởi tố vụ án, xử lý trách nhiệm của lái xe.

Đến tối 3-10, tỉnh Nghệ An đã có ba người chết, một người mất tích do mưa lũ. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm được anh Phan Văn Tuấn (khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) mất tích ngày 1-10. Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra là 1.239 tỉ đồng.

Tại Hà Tĩnh, mưa, lũ đã làm một thầy giáo chết, một người mất tích trong lòng hồ thủy điện, tổng thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng. Hiện 20.000 học sinh ở các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Đức Thọ vẫn phải nghỉ học do nước lũ lên cao.

Trong khi đó, thiệt hại của tỉnh Quảng Bình hiện lên đến hơn 8.000 tỉ đồng. Tỉnh đã xin trung ương hỗ trợ 10.000 tấn gạo cứu đói cho dân. Đáng chú ý, lúc 1 giờ sáng 3-10, một trận lốc xoáy quét qua nhiều phường, xã của TP Đồng Hới và huyện Quảng Ninh khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái.

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3-10 đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 20 tỉ đồng để di dời khẩn cấp 145 hộ tại các vùng nguy hiểm. Hiện toàn tỉnh cần phải di dời 6.250 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai uy hiếp với tổng kinh phí hơn 770 tỉ đồng.

Tại Quảng Ngãi, hơn 400 hộ dân với gần 1.700 nhân khẩu ở thôn Tà Dô, xã Sơn Tân bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường duy nhất dẫn vào thôn đã bị hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống. Đến chiều 3-10, quốc lộ 24C từ Quảng Ngãi đi Quảng Nam bị sạt lở vẫn chưa được thông tuyến.

Ngày 3-10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh miền Trung phải duy trì thường trực đội cơ động chống dịch 24/24 giờ; cấp đủ cơ số thuốc, vật tư phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

NHÓM PV - CTV