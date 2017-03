Truy tặng liệt sĩ cho một kiểm lâm và ba công an

Đồng thời, truy tặng danh hiệu liệt sĩ đối với ba cán bộ, chiến sĩ công an quê Hà Tĩnh cùng hy sinh ngày 8-12-2011. Đó là Thượng úy Nguyễn Văn Hùng và Thượng sĩ Võ Linh Thuận (Công an huyện Vũ Quang) và anh Trần Thế Đại (Phó Trưởng Công an xã Đức Liên, huyện Vũ Quang).

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 8-6-2012, xe của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đuổi theo xe chở gỗ lậu. Khi đến địa phận xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang) do trời tối, chạy với tốc độ nhanh và ôm cua gấp nên chiếc xe bị lật nghiêng, đập xe vào cây bạch đàn khiến ông Tùng hy sinh. Người đi cùng là kiểm lâm viên Nguyễn Huy Hùng bị thương tật vĩnh viễn 57%.

Trước đó, chiều 8-12-2011, sau khi lập biên bản một vụ trộm, do trời mưa to, không có đò nên các anh Hùng, Thuận, Đại quyết định lên thuyền thúng để vượt sông Ngàn Sâu về trụ sở. Anh Đại chèo thuyền ra quá nửa sông thì nhận được tin nghi can vụ trộm đã xuất hiện nên vội quay thuyền trở lại. Do nước chảy xiết, thuyền chao đảo rồi lập úp khiến cả ba anh tử nạn.

ĐẮC LAM