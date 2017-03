Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An khuyên, nếu muốn “nghe kỹ” về quá trình hoài thai để có truyền hình trực tiếp thì nên tìm gặp ông Vũ Mão. “Ông Vũ Mão 20 năm liên tục là đại biểu QH, nhiều năm làm chủ nhiệm VPQH. Ông là người trực tiếp nêu ra ý tưởng trực tiếp truyền hình, chuẩn bị thực hiện, trình và thuyết phục những người có trách nhiệm quyết định”.

Khi nghe tôi hỏi về việc này, ông Vũ Mão trầm ngâm: “Tôi vừa dùng cơm tiễn đại sứ Hàn Quốc nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ. Ông đại sứ nói rằng trong nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, ông ấn tượng nhất là xem truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của QH. Bây giờ tôi không muốn nói ai là người có sáng kiến. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện trên để thấy rằng việc truyền hình trực tiếp các phiên làm việc của QH không chỉ là sự mong đợi của nhân dân, được cử tri đánh giá cao mà còn thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế”.

“Trực tiếp phức tạp lắm!”

Từ QH khóa I (năm 1946) đã có chất vấn và trả lời chất vấn. Bút lục QH khóa này còn ghi rõ không khí sôi nổi ở các phiên họp QH, có Hồ Chủ tịch trả lời chất vấn của các đại biểu QH. Nhưng sau này nhiều người quan niệm đó là một sinh hoạt nội bộ của QH với các cơ quan nhà nước. Vì vậy, việc đặt vấn đề truyền hình trực tiếp cách đây 13 năm (năm 1994) là một ý tưởng táo bạo.

Ông Vũ Mão kể: “Đúng là không dễ gì đặt ra ý tưởng đó. Thường những gì chưa từng làm, chưa từng có, khi muốn thực hiện rất dễ bị phản đối, ý kiến này nọ. Lý lẽ của những người không đồng tình trực tiếp truyền hình là: trước nay chưa từng làm, sợ lộ bí mật quốc gia, sợ mất uy tín người trả lời chất vấn. Có người còn cho rằng nước ta chỉ một đảng thì không nên đặt nặng vấn đề giám sát... Ngay anh Trần Xuân Giá (nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - NV) là người thiết tha đổi mới nhưng cũng không thích trả lời chất vấn có truyền hình trực tiếp. Anh Giá nói khá gay gắt với tôi rằng ra trước QH, lẽ nào các bộ trưởng chừng này tuổi rồi mà vẫn phải đứng trước ống kính truyền hình trả lời như trả bài vậy... ”.

“Nghe nói là câu chuyện căng thẳng đến trước giờ phát sóng?” - tôi hỏi. “Đúng vậy!” - ông Vũ Mão trả lời. “Phiên họp QH đầu tiên được quyết định truyền hình trực tiếp là giữa năm 1994. Đề án đã được UB Thường vụ QH thảo luận và báo cáo Bộ Chính trị. Vậy mà một ngày trước khi Đài THVN phát sóng, anh An Duyệt, Phó ban Thời sự phụ trách công tác này lật đật chạy đến gặp tôi. Anh Duyệt nói: “Gay quá! Một vị trong Ban Tư tưởng gọi điện thoại nói: “Cậu làm truyền hình trực tiếp là phức tạp lắm! Nhỡ xảy ra sơ xuất cái gì thì mệt”. Ý vị này là không nên truyền hình trực tiếp...”. Tôi trấn an An Duyệt, bảo là Bộ Chính trị cho phép, mai cậu cứ cho phát đi. Đến giờ nghỉ trưa của QH, tôi gọi An Duyệt lại, mời anh Nông Đức Mạnh là Chủ tịch QH, anh Phan Văn Khải là Phó Thủ tướng trực đến để tôi báo cáo và xin các anh cho ý kiến thêm. Lúc đầu các anh cũng có phân vân. Tôi nói: mình đã chuẩn bị công phu, đã thông báo cho toàn dân biết thì cứ nên thực hiện. Anh An Duyệt cũng đứng lên giải thích: “Có truyền hình trực tiếp thì dân sẽ tin vào QH, tin vào Chính phủ hơn”. Hai vị lãnh đạo đồng ý và quyết định cho phát sóng.

Những cuộc truy vấn

Hơn 10 năm qua, truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trở thành “đặc sản” của truyền hình. Người dân giờ đây xem đó là chuyện bình thường. Đọng lại cũng có không ít phiên truyền hình trực tiếp với những tình huống diễn ra đầy kịch tính, song không hề có “hậu quả” như một số ý kiến lo ngại mà càng củng cố niềm tin trong dân.

Tại phiên chất vấn của QH khóa X với ông Nguyễn Mạnh Kiểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, một đại biểu hỏi tại sao ông bộ trưởng không quan tâm chỉ đạo xây dựng và quy hoạch nhà ở cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, để dân phải ở nhà xập xệ, thiếu thốn như vậy. Ông bộ trưởng trả lời: “Theo tôi, trước hết là do tập quán của bà con không thích ở nhà kiên cố. Thứ hai là bà con có bao nhiêu tiền thì mang đi... nhậu cả...”. Biết là ông bộ trưởng lỡ lời nhưng đại biểu Nguyễn Ngọc Trân đứng bật dậy, gay gắt: “Tôi phản đối ý kiến của đồng chí Bộ trưởng. Nói như vậy là xúc phạm đến nhân dân Nam bộ. Tôi và cử tri chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho đồng chí nếu đồng chí ứng cử trong đó”.

Dư luận vẫn còn lưu truyền không ít những câu nói “bất hủ” của cả người hỏi và người trả lời chất vấn. “Nổi bật” ở QH khóa X là câu nói của Chánh án TAND tối cao Trịnh Hồng Dương: “Luật dân sự Việt Nam như vậy thì xử kiểu gì cũng được”! Thật ra khi nói, vị chánh án có nêu ngữ cảnh nhưng chỉ vì lời “nói thật” này mà ông bị nhiều đại biểu QH bức xúc phản ứng. Còn nhớ tại phiên chất vấn ngày 18-6-2001, đại biểu Nguyễn Đức Chính của TP.HCM hỏi: “Có biện pháp gì để không có án tồn đọng mà vẫn đảm bảo chất lượng xét xử?”. Chánh án Dương trả lời: “Chúng tôi chưa kịp nghĩ ra giải pháp gì...”. Đến phiên họp tháng 12-2001, cũng sau phần trả lời của ông Dương, đại biểu tỉnh Nghệ An Nguyễn Quốc Thước đứng lên than: “Đồng chí trả lời là nói chung không có bao che, không sai, như vậy hàng vạn đơn khiếu nại của dân là sai hết?”.

Năm năm sau, Chánh án Nguyễn Văn Hiện cũng bị “vạ mồm” vào ngày 27-11-2006 khi ông lỡ nói trước QH từ “vơ vét” để chỉ thực trạng thẩm phán của ngành tòa án. Tuy ngay sau đó ông Hiện đã hai lần đính chính rằng đó chỉ là cách nói dân dã của ông nhưng một số đại biểu QH vẫn nổi nóng. Đại biểu Lê Văn Cuông nhận xét: “Chánh án càng giải trình càng thấy cái dở, càng giải trình càng thấy không hợp lòng dân...”.

Cũng từng bị phê bình né trách nhiệm, thiếu trách nhiệm nhưng trước khi bị miễn nhiệm bộ trưởng, trong phần trả lời chất vấn trước QH tháng 6-2006, ông Đào Đình Bình đã làm không ít đại biểu và dư luận bùi ngùi. Sau phần xin lỗi các đại biểu QH và cử tri vì vụ PMU 18, ông Bình nhắn nhủ: “Tôi cho là phải thay đổi cơ chế, nếu không thì đồng chí nào ngồi vào vị trí bộ trưởng GTVT thay tôi cũng mắc khuyết điểm. Tôi từ chức rồi nhưng xin nói thật, các đồng chí thay tôi chắc không dễ gì vượt qua...”.

Những “chuyện trong nhà”, thời khắc căng thẳng, kịch tính như thế đã được công khai qua ống kính truyền hình để người dân chứng kiến, theo dõi và bàn luận.