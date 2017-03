Từ đập gà đến “cú lừa” toàn cầu

Đó là kiến nghị năm năm trước, vào tháng 11-2005 của Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam (VUSTA) gửi đến Bộ NN&PTNT và các cơ quan Chính phủ về xử lý dịch cúm gia cầm.

Kiến nghị này được đưa ra sau một ngày hội thảo dưới sự chủ trì của chủ tịch VUSTA, cố GS-VS Vũ Tuyên Hoàng, trong bối cảnh dịch cúm gà H5N1 đang được cảnh báo rầm rộ trên báo chí. Đáng chú ý, quan điểm phòng ngừa cúm gà khi đó cực đoan đến nỗi lãnh đạo Bộ Y tế đã đề cập tới giải pháp đập chết hết 80 triệu gia cầm ở Việt Nam để trừ hậu họa. May mắn, kiến nghị kịp thời của các nhà khoa học Việt Nam đã cứu được đàn gia cầm khỏi một thảm họa nhân tạo trị giá hàng ngàn tỉ đồng!

Còn nay, khi sự lây lan của “đại dịch” H1N1 không còn được ưu tiên thì thông tin Hội đồng châu Âu mở cuộc điều tra về việc “đại dịch cúm H1N1 chỉ là cú lừa” lại trở thành tin chấn động toàn cầu.

Hóa ra, một số hãng dược lớn đã “cài” người của họ vào WHO và những tổ chức có ảnh hưởng khác để nơi này dễ dàng tuyên bố đại dịch bùng nổ trên thế giới vào tháng 6-2009. Chỉ cần đợi đến khi WHO tuyên bố “đại dịch”, các hãng dược đã khởi động ngay những hợp đồng tiền tỉ cung cấp thuốc cho các chính phủ.

Các quan chức liên can sẽ phải điều trần và tự bảo vệ nhưng rõ ràng tiếng nói của một tổ chức như WHO đã bị mất uy tín nghiêm trọng do một số cá nhân gây ra. Ông Wolfgang Wodarg, Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu, người cáo giác việc này lý giải nguyên nhân: Ông Klaus Stohr - người đứng đầu Ủy ban Dịch tễ học WHO vào thời điểm cúm gia cầm và cũng là người chuẩn bị những kế hoạch đối phó với đại dịch, lại đồng thời trở thành viên chức cao cấp ở hãng dược Novartis!

Không phải ngẫu nhiên mà người ta đề cao sự khách quan, chính xác, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động khoa học. Bởi điều đó sẽ mang đến tiếng nói độc lập (nhưng nhiều khi khó nghe) như kiến nghị nói trên của VUSTA.

Còn một khi tiếng nói khoa học để phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó thì sẽ còn nhiều cú lừa toàn cầu khác.

PHAN MAI