Tự do dân chủ cho dân

Như tên gọi, bài báo ngắn chỉ tập trung nói một điều Cụ Hồ coi là cốt tử đối với chính quyền non trẻ đang trong giai đoạn lâm thời khi đó: chính phủ cách mạng là phục vụ nhân dân.

Cụ nói thẳng ngay vào vấn đề: “... Các công việc chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”.

Đó là phong cách tư duy, phong cách viết nổi bật của Hồ Chí Minh. Theo đúng phong cách ấy, sau khi nói chính phủ ở cấp trung ương, Cụ Hồ nói ngay đến chính phủ ở cấp địa phương, đó là các ủy ban hành chính làng, xã. Và cái ý chính phủ là công bộc của dân ở đây Cụ không nói về kinh tế, xã hội mà Cụ đưa lên hàng đầu chuyện “không được phạm vào công lý, vào tự do của dân chúng”.

Cụ chỉ ra ba điểm cụ thể như sau: một là tránh bắt bớ đánh đập độc đoán, tịch thu tài sản không đúng lý; hai là tránh lạm dụng công quỹ, chi tiêu tùy tiện; ba là tránh gây bè kết cánh, đưa người trong nhà, trong họ vào làm việc với mình.

Cụ Hồ không chỉ là nhà chiến lược thiên tài mà còn là người thực hành sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ. Ba nguy cơ cần đề phòng của bộ máy chính quyền cấp cơ sở mà Cụ nêu ra ngay những ngày đầu dựng nước Việt Nam mới cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực trạng phạm vào ba điều này vẫn xảy ra ở nơi này nơi khác, vẫn đang là nguy cơ đe dọa tính minh bạch, trong sạch của bộ máy chính quyền. Những vụ bắt người trái pháp luật, đánh chết người khi đang bị tạm giam, xét hỏi, điều tra vẫn cứ xảy ra. Những vụ tịch thu tài sản “không đúng lý”, nhất là các vụ thu hồi đất đai khiến nông dân phẫn nộ, bất bình như ở Tiên Lãng, Văn Giang gần đây vẫn sờ sờ diễn ra trước mắt. Tất cả những dạng lạm quyền, tùy tiện đó Cụ Hồ như đã nhìn thấy trước và đã báo động khi nó chưa xuất hiện nhưng đã có mầm mống từ trong bản chất quyền lực của chế độ cũ mà Cụ biết sẽ di truyền sang cấu trúc của chính quyền mới nếu không được phòng ngừa, ngăn chặn.

Phương thuốc Cụ Hồ đưa ra chỉ có một vị: Tự do dân chủ cho dân, càng là cấp chính quyền cơ sở gần dân thì càng phải để dân được dân chủ tự do. Kết thúc bài báo ngắn của mình, Cụ viết: “Ủy ban nhân dân là ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó”. Rõ ràng, rành mạch như thế. Bản chất và chức năng của chính phủ mới ở trung ương và địa phương là phải tự do dân chủ cho dân chúng và để dân chúng được hưởng tự do dân chủ. Vì dân, do dân - đó là “ham muốn tột bậc” suốt cả cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh. Chỉ khi thực sự vì dân, do dân thì chính phủ mới thực sự là của dân.

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 năm nay, tôi nghĩ chính phủ trung ương nên tự mình thực hiện và lệnh cho các “chính phủ địa phương” thực hiện một việc: Ghi lại lời dạy của Cụ Hồ treo ở nơi làm việc cho cán bộ và nhân dân ngày ngày thấy, ngày ngày đọc, ngày ngày thực thi.

PHẠM XUÂN NGUYÊN