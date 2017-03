Tự do kinh doanh và tự do đi lại

Sở này cũng giải thích những ngành này thu hút đông người và việc ngưng cấp phép nhằm không làm xấu thêm tình trạng ùn tắc.

Đề xuất này gặp phải vướng mắc đầu tiên là: cơ sở pháp lý nào cho việc ngưng cấp phép kinh doanh? Sở Kế hoạch và Đầu tư lẫn Sở Tư pháp đều có ý kiến là không có cơ sở pháp lý để từ chối cấp phép. Doanh nghiệp được Luật Doanh nghiệp bảo hộ về việc tự do kinh doanh và luật này cũng không cho địa phương hay các bộ, ngành đặt ra điều kiện để hạn chế quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

Cần phải thấy rằng quyền tự do kinh doanh của người dân được tôn trọng, song song đó các quyền tự do khác cũng được tôn trọng, trong đó có tự do đi lại. Hiến pháp có quy định rằng pháp luật phải bảo hộ quyền tự do đi lại của người dân. Doanh nghiệp cần được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất, kinh doanh và người dân cũng cần được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về ăn, ở, đi lại, học hành, lao động, chăm sóc sức khỏe. Vì vậy mà lâu nay pháp luật có những quy định về điều kiện kinh doanh, yêu cầu đánh giá tác động môi trường trước khi kinh doanh, bắt buộc doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn khí thải, nước thải, tiếng ồn, vệ sinh... Những điều kiện, tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo tự do kinh doanh của công dân này không phương hại đến các quyền của công dân khác.

Hiện nay ở TP.HCM, vấn đề giao thông là vấn đề đau đầu. Trên một số đoạn đường hiện đã thường xuyên kẹt xe mà lại mọc thêm một vài trung tâm nhà hàng tiệc cưới nữa thì sẽ càng ùn tắc giao thông và người dân sẽ phải gánh chịu. Như vậy, việc tự do kinh doanh đã tác động đến lợi ích giao thông của người dân. Với dự kiến ngưng cấp phép trên một số tuyến đường thì đối tượng bị tác động trực tiếp là các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư những ngành nghề “tập trung đông người” tại vùng “nhạy cảm”. Tuy nhiên, ở một tác động khác, việc ngưng cấp phép này có thể mang lại lợi ích cho số đông người dân có nhu cầu đi lại trên vùng này.

Nhà nước có nhiệm vụ cân nhắc, dung hòa các loại lợi ích. Vấn đề là dung hòa như thế nào, mức độ ra sao để các bên đều thấy không bị hạn chế tự do mà các loại tự do này không mâu thuẫn với nhau.

