Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác

Dự lễ viếng còn có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng ngày, tại đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, ông Hồ Đức Việt, Trưởng Ban Tổ chức trung ương cho rằng Đoàn cần đưa cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đi vào chiều sâu hơn với chất lượng cao hơn, hiệu quả cụ thể hơn.

Tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện bức thư cuối cùng của Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An với sự tham dự của ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang. Cùng ngày, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại TP.HCM, Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ, cho biết công trình cầu Phú Mỹ (quận 7 và quận 2) sẽ nối nhịp cầu qua sông Sài Gòn vào ngày 19-5 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Công trình được chính thức khởi công vào tháng 9-2005, dự kiến đến tháng 9-2009 sẽ thông xe, vượt tiến độ ba tháng.