Tường thuật từ tâm bão (II): Tan hoang Đà Nẵng

>>> Tường thuật từ tâm bão I

Quân đội đã điều hai xe thiết giáp mở đường đến các vùng bị nạn nặng nhất.

Cơn bão bất ngờ đổi hướng không đâm thẳng vào Đà Nẵng, lệch hướng 40-50 km nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Vào sáng sớm 29-9, gió giật mạnh đã gây tốc mái hàng ngàn nhà dân ở các phường Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà), phường Hòa Quí, Hòa Xuân (quận Ngũ Hành Sơn), phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiều).

Quốc lộ 1A đoạn đi qua đường tránh hầm Hải Vân đã cấm đi lại do nước ngập sâu hơn 1m. Hàng ngàn người đi trên các xe khách đã chạy tán loạn tránh bão và đã được lực lượng cứu hộ quận Liên Chiểu đưa về trung tâm lánh nạn.

Sáng sớm, tại khu trung tâm hành chính quận Liên Chiểu đông nghịt người chen chúc tránh bão. Tiếng trẻ em khóc lóc lo sợ bởi từng cơn gió mạnh quật vào rít ù ù. Hàng ngàn người dân chạy bão đã hai ngày nay nằm la liệt, vất vưởng, rệu rã.

Ông Nguyễn Văn Thành, 77 tuổi đi trên xe khách Bắc - Nam bị mắc kẹt ở Đà Nẵng nói bão khủng khiếp quá nên xe không thể chạy được. Khi xe dừng lại tất cả mọi người bồng bế nhau chạy vào khu trung tâm hành chính quận trú ngụ. Cả ngày 28-9, ông và mọi người được phát mì tôm ăn lót dạ chống đói, trẻ con thì được phát sữa hộp uống cầm chừng.

26 người chết và mất tích

(Cập nhật đến 17 giờ ngày 29-9-2009 từ các địa phương)

Tên tỉnh, thành phố Số người chết và mất tích Thừa Thiên - Huế 3 Đà Nẵng 4 Quảng Nam 3 Quảng Ngãi 2 Lâm Đồng 1 Gia Lai 1 Kon Tum 9 Bình Định 5

9 giờ sáng 29-9, bão ở Đà Nẵng giật cấp 12, đánh tan mái tôn nhiều trụ sở các cơ quan, trường học… ven sông Hàn. Trước tình hình bão khẩn cấp, đại tá Lê Viết Hoàng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã điều hai xe thiết giáp mở đường đến các vùng bị nạn nặng nhất ở phường Hòa Quí (quận Sơn Trà) và các khu dân cư ven biển đường Sơn Trà – Điện Ngọc.

Tất cả mọi tuyến đường, cây cầu đều được lệnh hạn chế đi lại. Đến trưa gió mỗi lúc càng mạnh thêm, đã giật phăng, xé nát hàng trăm mái tôn nhà dân. Dọc các tuyến phố dân chạy tán loạn khi nhà bị tốc mái. Cây xanh trong nội thành đổ, gãy la liệt gây ách tắc gia thông nghiêm trọng. Tuyến đường ven biển Liên Chiểu – Thuận Phước bị sóng đánh tan, sụp đổ nhiều đoạn, gạch đá văng tứ tung chất thành đống trên đường.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay trong đêm tối mịt mù trước bão, các lực lượng ứng cứu của quận đã tiếp tục di dời toàn bộ dân ở các vùng xung yếu. Nhận được lệnh không cho xe Bắc – Nam lưu hành nên quận đã kịp thời tổ chức đưa số hành khách trên vào trú ẩn an toàn.

Tại quận Liên Chiểu, đã có 200 căn nhà tốc mái. Quận đã chỉ đạo lực lượng công an, dân phòng, bộ đội đồn H96 tập trung di dời hơn 2.000 hộ dân vào các điểm an toàn. Riêng tại trụ sở UBND phường Hòa Khánh Nam có hơn 800 hộ tạm trú. Ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch phường Hòa Khánh Nam (khu vực trũng nhất) cho biết: “Toàn bộ lực lượng công an phường, dân phòng đã được tổ chức giúp dân di dời. Trước mắt bố trí cho dân ở tại UBND, Trạm y tế. Nếu quá tải sẽ huy đông nhà ở của dân”.

Đến chiều 29-9, vẫn chưa thống kế hết thiệt hại vì hiện gió còn giật rất mạnh. Ông Thị nhận định: “Thiệt hại là rất lớn vì quận bị sụp đổ như một bãi chiến trường”.

Có mặt tại vùng tâm bão ở phường Hòa Quí, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nói: “Rất may là quận đã có kế hoạch di dời sớm số dân sống trong các nhà tạm, các khu vực ven biển nếu không thì hậu quả khó lường”. Tại quận Ngũ Hành Sơn theo ghi nhận ban đầu có rất nhiều nhà dân bị sập, số nhà tốc mái thì rất lớn hiện vẫn chưa thống kê được.

Tại huyện Hòa Vang, Ban phòng chống bão lụt huyện cho biết ba xã Hòa Liên, Hòa Khương, Hòa Phú bị cô lập do bị nước ngập quá sâu. Đã có hơn 100 nhà tốc mái, trong đó tại xã Hòa Nhơn đã hai nhà sập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt, hàng ngàn hộ dân bị cô lập do bị nước ngập quá sâu.

Thông tin mới nhất từ UBND quận Hải Châu cho hay quận có 180 nhà tốc mái, 8 nhà sập hoàn toàn. Đại tá Bùi Túy Loan, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này Đà Nẵng có 9 tàu thuyền bị chìm. Riêng ba tàu vận tải lớn là Thanh Sơn (Hải Phòng), Thanh An 27 (Thanh Hóa) và Lusk VN 09 bị đứt neo trôi dạt bị sóng đánh tấp lên bờ biển ở quận Thanh Khê.

Chiều tối, gió ở Đà Nẵng vẫn giật mạnh ở cấp 7.

Những hình ảnh mới nhất PV gửi về từ tâm bão:

Tâm bão Bình Sơn (Quảng Ngãi) oằn trong gió bão cấp 13 vào 13 giờ ngày 29-9. Ảnh:VIỄN SỰ

Một ngôi trường tan hoang trong bão lũ dưới chân cầu Trà Khúc (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Ảnh: VIỄN SỰ

Phụ xe 53N-4356 đang cố kéo dây điện bị gió bão kéo vướng vào xe tại Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Ảnh: VIỄN SỰ