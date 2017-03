Tường thuật từ tâm bão (III): Siêu lũ bắt đầu

Quảng Ngãi : Gió giật trên cấp 12, cấp 13 đã làm cho 61 căn nhà sập, hơn 10.000 căn nhà tốc mái, 4 tàu và ca nô chìm, nhiều nơi hệ thống điện thắp sáng, điện thoại liên lạc bị tê liệt. Huyện đảo Lý Sơn ở nơi đầu sóng có hơn 200 nhà tốc mái, điện thoại bị mất liên lạc từ sáng sớm. Sau bão là đến lũ. Lúc 18 giờ chiều 29-9, mực nước trên sông Trà Bồng đã vượt mức báo động III từ 0,75m đến 1,1m. Nước lũ lên nhanh đã phong tỏa nhiều đoạn trên quốc lộ 1A. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 10 xe cơ giới và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để di dời 260 hộ dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn trong đêm 29-9. Các huyện miền núi của Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ sạt lở núi gây cô lập. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn cấp trích kinh phí mua mì tôm, nước uống cứu đói cho người dân đang lánh đang dọc khu kinh tế Dung Quất. Gia Lai: Đến chiều 29-9, mực nước trên các sông Ayun và sông Ba đã dâng cao trên mức báo động III. Riêng trạm Ayun Pa (sông Ba) đỉnh lũ trên mức báo động III là 1– 1,5m. Nhiều nơi mất điện trong nhiều giờ liền. Các phương tiện cứu hộ quân đội được huy động tối đa, kể cả lực lượng không quân, cố gắng tiếp cận người bị nạn trước khi trời tối. Báo cáo nhanh cho biết mặc dù đã có lương thực dự trữ nhưng nước lên quá nhanh, nhiều hộ dân vẫn cần cứu trợ lương thực, thực phẩm. Bình Định : Sáng 29-9, tại cửa biển Hưng Lạc, 28 tàu cá nhỏ của ngư dân xã Mỹ Thành đã bị sóng đánh chìm. Rất may không có thiệt hại về người. Đến đầu giờ chiều, tại Bình Định đã có gió giật cấp 7, cấp 8, làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân và nhà nước. Vùng biển xã Mỹ Thọ có 16 tàu thuyền của ngư dân đánh bắt gần bờ chạy vào tránh bão nhưng khi cách bờ 200m thì gặp sóng lớn không thể vào được. Kon Tum: Nước sông Đăk Bla lên rất nhanh, từ sáng sớm đến chiều 29-9 hàng trăm hộ thuộc các phường Quyết Thắng, Lê Lợi, Thống Nhất… được sơ tán khẩn cấp về ở tạm tại các nhà rông, nhà văn hóa của tổ dân phố. Tại huyện Tu Mơ Rông cầu Dăk Trăm bị nước cuốn trôi và cầu sắt tại xã Dăk Rơ Ông dài 43m đã bị nước cuốn trôi một phần. Xã Dăk Pxi (huyện Dăk Hà) đã bị nước lũ cô lập hai ngày nay, con đường độc đạo đến xã bị chia cắt bởi cầu Dăk Vét nước ngập sâu trên 4m và cầu tại thôn 12 xã Dăk Mar bị nước lũ đánh sập. Riêng huyện đông Trường Sơn vẫn bị mất tín hiệu thông liên lạc nên chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản. Thừa Thiên – Huế: Đến chiều tối 29-9, tỉnh nđy có hơn 1.000 nhà sập và tốc mái. Nước các sông vượt mức báo động III và vẫn lên nhanh. 70% xã, phường ở TP Huế chìm trong nước lũ. Nghệ An: Trưa 29-9, người dân đã vớt được thi thể một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo xanh tình nguyện trôi trên sông Lam, gần cầu Bến Thủy (thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Công an Nghệ An đã khám nghiệm tử thi và chưa xác định được danh tính của người chết. Dù không mưa nhưng nước lũ ở thượng nguồn vẫn đổ về nhiều làm mực nước hạ nguồn sông Lam đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, Thah Chương, Nam Đàn và TP Vinh (Nghệ An) đang lên nhanh. TP.HCM : Ga Sài Gòn hủy chuyến tàu vì bão. Ngày 29-9, ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn cho biết do tình hình mưa bão miền Trung làm gián đoạn giao thông đường sắt nên ngành đành hủy một số chuyến đi và đến từ hai ga Sài Gòn - Hà Nội. Theo đó, bãi bỏ các tàu SE7, SE5, SE1 xuất phát từ ga Hà Nội và tàu SE8, SE6, SE2 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 29-9. Bãi bỏ tàu SE7, SE2 xuất phát từ ga Hà Nội và tàu SE8, SE2 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 30-9. Riêng tàu TN2 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 29-9 tiếp tục chạy đến ga Quảng Ngãi là ga cuối cùng. Tàu TN1 xuất phát Hà Nội ngày 29-9 tiếp tục chạy đến ga Đồng Hới là ga cuối cùng. Hành khách đã mua vé tàu Thống Nhất chạy các ngày 29, 30-9 có nhu cầu trả lại vé thì nhà ga sẽ trả nguyên tiền vé cho hành khách (không thu thủ tục phí).