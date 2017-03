Tuyên chiến để diệt tham nhũng

Cần lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư đứng đầu là rất cần thiết nhưng dưới đó cần có lực lượng chủ công. Tôi nghĩ đã đến lúc QH thành lập cơ quan độc lập chuyên trách điều tra tội phạm tham nhũng, ít nhất vào ba tội tham ô, hối lộ và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đây là cơ quan độc lập giống Kiểm toán Nhà nước nhưng phải báo cáo công tác trước QH. Cơ quan này tập trung vào tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm tham nhũng, khởi tố điều tra và truy tố ra tòa. Cơ quan này được điều động hoặc nhận biệt phái những điều tra, trinh sát viên, kiểm sát viên xuất sắc, có bản lĩnh nhất từ cảnh sát, an ninh của công an, quân đội và ngành kiểm sát. Họ và cả đơn vị có thực quyền, được độc lập trong điều tra án tham nhũng. Cơ quan chống tham nhũng do QH lập ra có quyền yêu cầu, buộc các cơ quan nhà nước, người có chức vụ quyền hạn phối hợp, giải trình, cung cấp thông tin. Kinh phí hoạt động của cơ quan này là một khoản độc lập từ nguồn ngân sách Nhà nước do QH quyết định. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh TRẦN ĐÌNH NHÃ