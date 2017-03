Tuyên chiến với nạn cướp giật lộng hành

Hôm nay (4-12), kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa VIII chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Không như các kỳ họp trước thường “nóng” với nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…, tại kỳ họp lần này, cử tri TP mong mỏi vấn đề cướp, cướp giật trên đường phố sẽ được HĐND TP mổ xẻ, đề ra các giải pháp thiết thực. Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của người dân và các đại biểu HĐND TP xung quanh vấn đề này.

Mở cuộc truy quét

Khu nhà tôi ở là điểm nóng về nạn cướp, cướp giật, riêng trong gia đình tôi đã có hai nạn nhân từng ba lần bị cướp giật dây chuyền, điện thoại, túi xách. Đáng nói là nhiều vụ có nhân chứng nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bọn cướp hung hãn trả thù. Người dân ở đây đã phản ánh nhiều lần với công an, chính quyền địa phương nhưng tình hình cũng không thấy được cải thiện, khiến cho chúng tôi ngày càng bất an hơn mỗi khi ra đường, thậm chí có người đứng trước cửa nhà cũng bị cướp tấn công.

Mong rằng các cơ quan chức năng cần tiếp thu và giải quyết bức xúc cho người dân một cách nhanh chóng. Trước vấn nạn cướp hoành hành như hiện nay không chỉ riêng khu phố tôi ở mà trên khắp địa bàn TP.HCM, phải tiến hành một cuộc truy quét cho sạch bọn tội phạm để trả lại sự yên bình cho cuộc sống người dân.

Bà LÊ THỊ HẰNG, khu phố 18, phường 16, quận Gò Vấp

Xây dựng hình tượng SBC

Tôi từng là một nạn nhân bị dàn cảnh cướp mất toàn bộ tài sản trong giỏ xách. Vụ cướp xảy ra ngay trước cổng trụ sở Phòng cảnh sát 113 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, đủ thấy bọn cướp liều lĩnh đến mức nào. Do lần ấy bị cướp mất toàn bộ tài sản gồm máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại, tiền, CMND, giấy đăng ký xe…, hơn nữa lúc đó lại là gần tết nên đã gây cho tôi biết bao phiền toái, thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm được lại hết các giấy tờ này.

Một phiên xử lưu động về tội cướp tài sản của TAND quận 10, TP.HCM ngày 24-11-2012. Ảnh: HTD

Nay tình trạng cướp lại xảy ra nhiều hơn, những vụ cướp tàn bạo qua báo, đài thông tin gần đây khiến cho tôi cũng như những người thân trong gia đình mỗi khi ra đường lại càng bất an hơn. Từng là một nạn nhân nên tôi rất bức xúc và bất bình vì hiện nay xã hội ngày càng đi lên, văn minh hơn nhưng sao tội phạm lại như thời loạn lạc? Tôi đề nghị các ngành chức năng phải nhanh chóng vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ. Như thời TP.HCM còn đang trong giai đoạn đổi mới, tình hình tội phạm cực kỳ phức tạp, vậy mà nghe đến những cảnh sát SBC thì bọn cướp phải khiếp sợ, chùn tay. Nay chúng ta có nhiều phương tiện, trang bị hiện đại hơn, lực lượng đông đảo hơn nhưng sao không làm được một cách triệt để?

Chị TRƯƠNG BÍCH NGỌC, đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh

Động viên người dân cùng tham gia

Các vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM thời gian gần đây có diễn biến ngày càng phức tạp. Không những tăng số lượng vụ án mà đối tượng gây án cũng manh động, liều lĩnh hơn, dã man hơn. Không phải chỉ ở vùng ven, ngoại thành… cướp giật mới lộng hành mà ngay trung tâm TP cũng xảy ra rất nhiều vụ cướp giật trắng trợn, liều lĩnh. Như ở phường Bến Thành, chúng tôi cũng đã tuần tra liên tục 24/24 giờ, tuyên truyền cảnh giác đến từng người dân nhưng chưa thể xử lý triệt để được tệ nạn này.

Để hạn chế tội phạm, TP.HCM đã thực hiện nhiều chương trình như chương trình ba giảm (giảm tội phạm, ma túy, mại dâm), thí điểm chương trình hậu cai nghiện để những người sau cai được hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm… Với chương trình hậu cai nghiện, tôi cho rằng nó rất thiết thực vì đã góp phần hạn chế tội phạm ngay từ gốc. Rất tiếc là đến nay chương trình không còn được Quốc hội cho phép TP tiếp tục thí điểm nữa.

Với tư cách một đại biểu HĐND TP, tôi nghĩ mình cũng cần có những hiến kế mang tính xây dựng, góp phần hạn chế, đẩy lùi thực trạng nhức nhối này. Không phải tới bây giờ mà từ trước đến nay, chúng tôi đã thực hiện một số mô hình khá hiệu quả như: Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền cho cả người dân TP và khách du lịch biết cách bảo quản tài sản của mình. Chúng tôi đã có những bảng hướng dẫn (song ngữ Anh-Việt) đặt tại các vị trí thuận lợi, nhiều người quan sát được như khu vực chợ, các quầy lễ tân khách sạn, nhà hàng… Thứ hai, từ tháng 6-2011, phường Bến Thành có “Quỹ phòng, chống tội phạm” hoạt động khá hiệu quả, được nhiều người ủng hộ. Đó cũng là một cách để động viên, kích thích người dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, ít nhất là trên địa bàn phường hay cũng có thể rộng hơn nữa.

Đại biểu HĐND LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1

Lập nhiều đội tuần tra

Bảo vệ người dân bây giờ khó quá vì đối tượng phạm pháp trong tối còn mình ngoài sáng, ngay cả cán bộ của tôi cũng gặp phải đối tượng này. Giải pháp theo tôi là bây giờ TP phải có chỉ đạo quyết liệt đối với Công an TP thành lập nhiều đội tuần tra như Hà Nội đang làm. Hiện nay, lực lượng cơ động của Công an TP cũng ra đường nhưng chủ yếu đi ở quận trung tâm TP còn những vùng ven đô thì không thấy. Nhưng với tình trạng như hiện nay thì phải tăng cường tuần tra cơ động chứ nếu chỉ tập trung ở trung tâm thì các đối tượng sẽ dạt ra ngoại ô gây án.

Bên cạnh đó, TP cần có những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này chứ không nên nói chung chung là cả hệ thống chính trị. Chủ trì và chịu trách nhiệm chính vẫn phải là lực lượng Công an TP, ngành công an phải trăn trở vấn đề này. Lâu nay mình hay đổ thừa dân mất cảnh giác, không tự bảo vệ mình nhưng nói gì thì nói, người dân phải được pháp luật bảo vệ!

Đại biểu HĐND NGUYỄN VĂN SƠN, Phó Bí thư Thường trực quận 2