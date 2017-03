Tuyên dương 16 thanh niên công an tiêu biểu

Qua hai năm triển khai phong trào, các đơn vị trong cụm có nhiều cách làm hay. Điển hình như Chi đoàn PX15 và PV 27 (Công an tỉnh Sóc Trăng) với công trình “Quản lý hồ sơ căn cước can phạm trên máy vi tính”; “Viết phần mềm quản lý vật tư, theo dõi tình hình tai nạn giao thông, quản lý đăng ký biển số xe” của Công an tỉnh Vĩnh Long; “Lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu” của Đoàn cơ sở PH41 và “Tủ sách pháp luật” của Chi đoàn PV11 Công an tỉnh Kiên Giang…

