Tuyên dương 20 thanh niên công an tiêu biểu

Trong số 20 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương lần này, có hai đồng chí có thành tích đặc biệt trong chiến đấu, được Chủ tịch nước tặng huân chương Chiến công hạng Nhì; tám đồng chí được tặng huân chương Chiến công hạng Ba; một đồng chí được tặng huân chương Dũng cảm; sáu đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; ba đồng chí đạt danh hiệu thủ khoa, xuất sắc toàn khóa trong các học viện, trường CAND.

Trước đó, sáng 17-8, các đại biểu đã tiến hành lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình. Trong ngày 18-8, các đại biểu sẽ tiến hành sinh hoạt chính trị truyền thống tại Khu di tích Đền Hùng.

Ngày 17-8, Công an TP.HCM đã chính thức ra mắt Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tại địa chỉ http://catphcm.bocongan.gov.vn. Cổng TTĐT này sẽ là kênh trao đổi thông tin giữa Công an TP với các cơ quan hành chính, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Công an TP với người dân trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa… Ngoài ra, cổng TTĐT còn cung cấp cho nhân dân các thông tin về quy định, trình tự, thủ tục hành chính về an ninh trật tự (như công tác cấp, đổi hộ chiếu, CMND, đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, cấp, đổi con dấu…).

V.THỊNH - XUÂN NGỌC - L.NGUYỄN