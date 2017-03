Tuyên dương 29 cá nhân chống tham nhũng

Phải tìm mọi cách bảo vệ người dám tố cáo Theo ông Vũ Tiến Chiến (Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng), người tham nhũng có chức vụ, quyền hạn, do vậy hình thức trả thù cũng rất tinh vi, không chỉ bằng bạo lực mà còn thông qua nhiều hình thức tinh vi khác. Vì vậy, người tố cáo luôn bị đe dọa về thân thể, bị phân biệt đối xử, bị vu khống là làm mất đoàn kết, gây rối nội bộ. Hiện nay có rất nhiều quy định nhưng những quy định đó lại chưa thực sự bảo đảm an toàn cho người tố cáo. Phải tìm mọi cách để bảo vệ an toàn cho người tố cáo. Có như vậy mới nâng cao được hiệu quả phòng, chống tham nhũng.