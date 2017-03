UBTVQH: Chưa rõ cơ quan quản lý hoạt động chữ thập đỏ

Trước tình trạng hoạt động quan trọng này còn tồn tại nhiều bất cập, tiêu cực, chưa thật sự công bằng giữa các đối tượng được hưởng lợi, kể cả việc nó bị lợi dụng vào những mục đích khác..., UBTVQH cho rằng luật cần được sớm ban hành để chấn chỉnh những tồn tại trên. Hiện đã có 120 nước trên thế giới có luật hoặc pháp lệnh điều chỉnh hoạt động này.

Nhiều ý kiến băn khoăn việc quy định cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động này. Hiện tại có bốn tỉnh do cấp ủy, 60 tỉnh do UBND quản lý. Ở cấp huyện: 20% do ban dân vận, 45% do UBND, 12% do MTTQ và 23% do ngành y tế quản lý. Ở cấp trung ương thì chưa có quy định cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ. Khi ban soạn thảo xin ý kiến Chính phủ thì Chính phủ cũng đồng tình dự kiến giao cho Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Theo nhiều đại biểu, Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về tổ chức hội chứ không quản lý những công việc cụ thể, chuyên môn của hội đó. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng với thực lực hiện nay thì Hội chữ thập đỏ chưa thể quản lý toàn bộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện được.

Hiện tại, tình trạng lỏng lẻo về quản lý đang làm cho hoạt động này thêm phức tạp, có thể trở thành kẽ hở cho tiêu cực, tham nhũng len lỏi vào hoạt động từ thiện. Các điều 21, 22 của dự án luật quy định nguyên tắc công khai, minh bạch trong vận động quyên góp, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền, tài sản cho hoạt động chữ thập đỏ. Tất cả các nguồn viện trợ, tài trợ, đóng qóp sẽ được nộp vào Quỹ hoạt động chữ thập đỏ. UBTVQH cũng cho rằng nhất thiết phải quy định nguyên tắc tự nguyện và không được hạn mức trong khi vận động đóng góp quỹ này.

Cũng trong sáng qua, UBTVQH đã quyết định là sẽ không tổ chức thường xuyên các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào giữa hai kỳ họp như đã làm ở khóa XI. Theo Ban Công tác đại biểu, có 80% đại biểu QH được lấy ý kiến cho rằng không nên tiếp tục tổ chức hội nghị chuyên trách.

Chiều qua, UBTVQH đã thông qua các pháp lệnh: Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng. Theo đó, các pháp lệnh này sẽ làm tăng vị thế và sức mạnh của cảnh sát biển trong công tác giữ gìn an ninh, chủ quyền biển đảo nước ta, cũng như cho phép từng bước dân sự hóa nền công nghiệp quốc phòng.