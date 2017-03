UBTVQH: Không đồng ý nâng mức trần lãi suất cho vay

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Đối với khoản 1, Điều 476 BLDS, Chính phủ đề nghị sửa đổi theo hướng nâng mức trần lãi suất cho vay từ 150% lên 200% so với lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước (NHNN) công bố mà trước đó Chính phủ đã đề nghị 300%. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cho rằng nguyên nhân việc lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng vượt trần lãi suất thời gian qua không phải vì bất cập trong quy định của BLDS. BLDS không xác định lãi suất cụ thể mà chỉ khống chế trần lãi suất trên cơ sở lãi suất cơ bản do NHNN công bố. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng không tán thành việc nâng trần lãi suất lên 200%.

UBTVQH thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc hạ thuế suất chung thuế thu nhập doanh nghiệp từ 28% xuống còn 25%. Riêng đối với chi phí cho quảng cáo, khuyến mãi, tiếp khách được khấu trừ khi xác định thu nhập tính thuế, UBTVQH đồng ý áp dụng chi phí tối đa là 15% đối với doanh nghiệp mới thành lập nhưng chỉ áp dụng ba năm đầu chứ không nên là năm năm như đề nghị của Chính phủ.

Đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), UBTVQH cho rằng số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giảm từ 28 xuống 25 là hợp lý. Vấn đề còn phân vân là nhóm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp hoặc là đầu vào cho sản phẩm nông nghiệp nên đưa vào diện không chịu thuế hay chịu thuế với mức ưu đãi 0% để các hộ nông dân được hoàn thuế đầu vào khi mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất có chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu đưa nhóm hàng này vào diện chịu thuế 0% thì sẽ có lợi cho nông dân và người sản xuất. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển thì đề xuất này rất khó thực hiện. Vì trước hết là nó không phù hợp với thông lệ quốc tế là chỉ áp dụng thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu. Mặt khác, các chủ thể được hoàn thuế phải hạch toán kế toán, có sổ sách chứng từ, điều này là bất khả thi đối với phần lớn các hộ nông dân.

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, UBTVQH cho rằng nội dung sửa đổi luật lần này phải quan tâm đúng mức đối tượng là các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và trong nhân dân, không nên tập trung quá nhiều vào các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước.