Ứng cử viên Nguyễn Văn Minh: “Đấu tới cùng” những vấn đề nổi cộm

Nhà dân hết cảnh “cửa đóng then cài” Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 HĐND TP (khóa VI), đại biểu Nguyễn Văn Minh đặt vấn đề: “Phường 25, quận Bình Thạnh có bãi than gây ô nhiễm của Công ty Than Việt Nam và của một công ty TNHH. Dân kêu đã 10 năm nhưng không ai giải quyết…”. Ông Minh kể phát biểu này “tích tụ” từ quá trình nhiều lần đi giám sát, ông thấy tất cả nhà dân tại đây đều phải “cửa đóng then cài” vì không chịu nổi ô nhiễm do bụi than bốc lên mù mịt. Thế nhưng đoàn kiểm tra môi trường cứ kết luận là nằm trong tiêu chuẩn môi trường cho phép. Tại phiên chất vấn ấy, ông Minh trưng ra bản kết luận của cơ quan kiểm tra và “đặt cược” rằng “nếu không tin lời tôi, lãnh đạo UBND TP cứ đi kiểm tra xem tôi và họ, ai đúng, ai sai”. Đến giờ giải lao, phó chủ tịch UBND TP đã đi kiểm tra liền và kết luận “phải di dời bãi than lập tức!”. ________________________________________________ Ngày sinh 2-2-1964, quê quán TP.HCM. Trình độ học vấn: Cử nhân luật, Cử nhân hành chính. Nghề nghiệp, chức vụ: Đại biểu HĐND TP.HCM khóa VI và VII, hiện là Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM. Ngày vào Đảng: 24-8-1990. Khen thưởng: Huy chương Vì thế hệ trẻ, huy chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ, bằng khen của Thủ tướng...