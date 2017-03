Ủng hộ ghi nhận ‘quyền im lặng’ vào luật

Ghi âm, ghi hình để hạn chế bức cung, nhục hình Nhiều đại biểu đồng tình với quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung. Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa nhận xét việc này không có nghĩa là loại bỏ được nạn bức cung, nhục hình bởi bức cung, nhục hình rất đa dạng và tinh vi. Tuy nhiên, nếu làm được sẽ hạn chế được tệ nạn này. “Quy định này đảm bảo minh bạch quá trình hỏi cung, ghi nhận khách quan hoạt động nghiệp vụ của điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư; là bằng chứng để bảo vệ điều tra viên nếu bị nghi can vu cáo bức cung, nhục hình và bảo vệ nghi can nếu việc bức cung, nhục hình là có thật, bảo vệ luật sư nếu bị nghi ngờ là xui cho bị can chối tội” - bà Lê Thị Nga nói. Theo bà Nga, ý kiến chính thức của Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao là thống nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất này, “nếu có phản biện rằng không đủ kinh phí thì cũng cần đưa ra con số cụ thể bao nhiêu để Quốc hội biết và phân bổ ngân sách cho hoạt động điều tra”.