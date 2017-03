UNICEF Việt Nam công bố tình hình phân tích trẻ em Ninh Thuận

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Ninh Thuận sẽ là tiền đề nhân rộng ra cả nước.

Qua hai năm 2010-2011 thực hiện phân tích, ông Jesper Moller, Phó Trưởng đại diện Unicef Việt Nam, cho biết so với cả nước, trẻ em ở Ninh Thuận vẫn còn hạn chế nhiều mặt: về tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao, còn ở mức 23/1.000 trẻ; tỉ lệ nhiễm HIV cao đứng thứ tư cả nước với 34/100.000 dân; tỉ lệ hộ gia đình nông thôn, thành thị sử dụng nhà vệ sinh thấp, chỉ 62%; trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi còn cao, cứ 51 trẻ có ba trẻ thấp còi; trẻ mù chữ còn cao so khu vực. Số nữ giới trên 15 tuổi biết chữ đạt 83% là thấp so cả nước.

Unicef Việt Nam khuyến nghị Ninh Thuận cần cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em; khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo môi trường bảo vệ trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các vấn đề gia đình, cộng đồng… để nâng cao quyền, chất lượng đời sống cho trẻ em.

MINH TRÂN