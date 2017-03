Ưu đãi thuế mạnh hơn nữa để cứu DN

Hỗ trợ nhiều hơn cho báo chí Báo chí đang rất khó khăn để vừa hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền và vừa kinh doanh có lãi. Tuy dự thảo sửa đổi Luật Thuế TNDN lần này đã ưu đãi giảm thuế TNDN xuống 10% nhưng ưu đãi thuế TNDN chỉ có ý nghĩa với những báo đang có lãi, còn không ít báo đang gặp khó khăn, không có lãi thì cũng không được hưởng. Tốt nhất là nên hỗ trợ chính sách thuế nhằm giảm chi phí đầu vào. Đối với báo in nên đưa những vật tư đầu vào in báo (giấy, mực in…) vào danh mục chịu thuế VAT 5% (hiện thuế VAT những vật tư này 10%). Chi phí huê hồng thu hút quảng cáo của các báo cũng đang gặp khó do quy định khống chế mức trần 10%, nay dù dự thảo có tăng lên 15% cũng không thấm gì. Vì hiện nay có báo phải chi môi giới huê hồng quảng cáo đến 30% và phải tìm cách “lách luật” để có quảng cáo và thanh toán chi phí này. Ngoài ra, cần xem xét lại cơ chế ưu đãi khấu trừ chi phí báo biếu, báo tặng vì các báo khó có hóa đơn, chứng từ . ĐBQH ĐOÀN NGUYỄN THÙY TRANG, Phó Tổng biên tập báo Khoa Học Phổ Thông