Ưu tiên vốn để chống ngập

Đó là công tác quy hoạch, quản lý của chúng ta chưa chặt chẽ, khoa học. Việc chống ngập, thoát nước tuy đã được thực hiện nhưng chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý...”. Đó là nhận định của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP.HCM khóa IX ngày 26-10.

Về tình hình ngập và công tác thoát nước trên địa bàn TP, theo đánh giá của ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT, diễn biến thời tiết trong thời gian qua rất bất lợi cho công tác chống ngập. Cụ thể là đỉnh triều trên sông Sài Gòn luôn ở tình trạng năm sau cao hơn năm trước, dẫn tới nhiều tuyến đường vừa bị ngập do mưa lớn vừa bị ngập do triều cường. “Các dự án ODA về chống ngập ở trung tâm TP đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, còn dự án Tân Hóa - Lò Gốm sẽ hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, với tình hình như thế này, nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả thì việc chống ngập trong những năm tới chắc chắn sẽ không mấy khả quan” - ông Cang thẳng thắn nhìn nhận.

Thống kê của Sở GTVT cho thấy mục tiêu xóa, giảm ngập giai đoạn 2011-2015 đề ra sẽ giải quyết 58 điểm ngập do mưa và 26 điểm ngập do triều, đồng thời ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới. “Tuy vậy, đến năm nay mới chỉ có 15 điểm ngập do mưa và ba điểm ngập do triều được giải quyết. Tiếp đó là bảy điểm ngập phát sinh giữa tháng 10-2013 và trong các điểm ngập đã xóa còn có những điểm có khả năng tái ngập” - ông Cang cho biết thêm.

Đánh giá nguyên nhân dẫn tới thực trạng nêu trên, ông Cang cho rằng ngoài những nguyên nhân khách quan như mưa và triều liên tục tăng cao trong những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị của TP cao nhưng hạ tầng không theo kịp dẫn tới thiếu cống, kênh thoát nước, hồ điều tiết… còn có nhiều nguyên nhân chủ quan. Cụ thể là công tác quản lý đô thị, quy hoạch chưa tốt; nhu cầu vốn xây dựng các dự án chống ngập còn hạn chế, ý thức người dân trong bảo vệ hệ thống thoát nước chưa cao.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Năm 2014, trong tổng vốn đầu tư phát triển, TP cần phải cân đối và ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chống ngập, các dự án thoát nước. Cạnh đó cần ban hành quy chế để xử lý nghiêm, đủ tính răn đe đối với những vi phạm trong khai thác nước ngầm trái phép, các vi phạm lấn chiếm làm hạn chế dòng chảy.

Về giải pháp chống ngập trong thời gian tới, ông Cang cho hay từ nay đến hết quý I-2014, TP đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm xóa bảy điểm ngập phát sinh năm 2013. Đến năm 2015, xóa 11 điểm ngập còn lại và tiến tới mục tiêu xóa hết 58 điểm ngập…

Trong nội dung tờ trình về dự thảo chương trình hành động của thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cho biết đến năm 2020, TP sẽ cơ bản thực hiện các giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH, phòng tránh thiên tai. Cạnh đó sẽ khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả bền vững nguồn tài nguyên. Đảm bảo chất lượng và môi trường sinh thái.

THU HƯƠNG