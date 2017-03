Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đề nghị thôi chức chủ tịch Bình Phước

Từ ngày 12 đến 19-11, tại kỳ thứ 16 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp, thống nhất kỷ luật nhiều đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Khiển trách Ban Cán sự đảng Bình Phước

Trong đó, ông Trương Tấn Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bị UBKT đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo về chính quyền và cho thôi chức chủ tịch UBND tỉnh. Tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Phước cũng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Theo UBKT, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Phước thiếu kiểm tra, giám sát để một số thành viên Ban Cán sự là chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban cán sự làm trái các quy định của pháp luật trong việc giao đất đối với một số các dự án, thay đổi chủ đầu tư, phương thức đầu tư, cùng một số sai phạm khác gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thu nhiều tỉ đồng, gây bất bình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Một trong những khu rừng bị triệt hạ do lãnh đạo tỉnh Bình Phước quản lý lỏng lẻo. Ảnh: NĐ

Ông Trương Tấn Thiệu, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy… Ông còn thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, quản lý; ký một số quyết định có nội dung trái quy định của pháp luật. Trong đó có một số vụ việc làm thất thu ngân sách, gây hậu quả nghiêm trọng, phải chuyển cho cơ quan pháp luật xem xét, xử lý. Trong quá trình kiểm điểm, ông Thiệu đã tự nhận thấy những khuyết điểm, sai phạm của mình.

Rút kinh nghiệm bí thư tỉnh Hải Dương

Đối với ông Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Đoàn kiểm tra đã xác minh hơn 4.000 m2 đất và một số công trình xây dựng trên đất trong khu vực dự án thôn Đông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, Hải Dương do con trai ông Quyến mua và sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, con trai ông Quyến đã đầu tư hơn 4 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng và xây dựng các công trình. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xác định các loại đá, cây trồng, cây cảnh, non bộ trong khuôn viên không thuộc loại đá quý, bán quý; không có loại cây thuộc danh mục cây rừng nguy cấp, quý. Tuy nhiên, việc chuyển 500 m2 đất nuôi trồng thủy sản sang sử dụng vào mục đích đất ở khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là không đúng quy định. Việc dùng 550 m2 làm hồ nước và non bộ là không đúng mục đích sử dụng. Qua xem xét, không có căn cứ để kết luận ông Quyến can thiệp vào sai phạm trên. Tuy nhiên, ông Quyến cần rút kinh nghiệm và tự phê bình nghiêm túc khi để con trai chưa gương mẫu chấp hành đầy đủ các quy định của Luật Đất đai… gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và Đảng bộ. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân đã không thực hiện đầy đủ một số khâu theo quy định của Luật Đất đai khi giải quyết chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất… cho con trai ông Quyến.

Tiếp tục xem xét đảng bộ, đảng viên khác

Đối với Ban Cán sự đảng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và một số cá nhân lãnh đạo BHXH Việt Nam. UBKT nhận thấy có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét trách nhiệm và thống nhất giao cho đoàn kiểm tra thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Ban Cán sự đảng và cá nhân một số đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo BHXH Việt Nam theo từng thời kỳ; tiếp tục xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng có liên quan, báo cáo ủy ban xem xét tại kỳ họp sau.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có khuyết điểm, vi phạm cũng bị xem xét như trên.

Tại kỳ họp, UBKT cũng xác định: Các nội dung tố cáo đối với ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh và phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là không đúng và không có cơ sở.

Tại kỳ họp, UBKT cũng xem xét kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của một số tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, UBKT Trung ương thống nhất đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk, cảnh cáo ông Lữ Ngọc Cư, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa…

T.TRANG