Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật một số cán bộ, sĩ quan cao cấp

Theo TTXVN, chiều 15-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ 33 (diễn ra cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2010). Theo đó, tại kỳ họp này, ngoài việc kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật theo thẩm quyền với ông Đinh Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tập thể thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bao biện, làm thay

Cơ quan kiểm tra kết luận ba vị thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm ông Hùng (bí thư), ông Tạ Nhật Thới (phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh), ông Bùi Văn Thắng (phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 51-QĐ/TW ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư về phương thức lãnh đạo của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, giải quyết nhiều việc vượt thẩm quyền của thường trực Tỉnh ủy; ban hành một số văn bản trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; cho chủ trương, chỉ đạo giải quyết nhiều việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh, dẫn đến bao biện, làm thay, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Những sai phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản, đất đai của nhà nước; gây dư luận bất bình, mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong số này, ông Hùng chịu trách nhiệm chính, vi phạm là nghiêm trọng. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Hùng, cho thôi tham gia Trung ương, thôi công tác để nghỉ hưu. Ông Thới cũng bị kết luận vi phạm nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Ông Thắng có sai phạm là đấu tranh tự phê bình và phê bình trong thường trực Tỉnh ủy còn hạn chế nên bị kỷ luật khiển trách.

Cơ quan kiểm tra cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý nghiêm; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm, thu hồi tiền, đất đai cho nhà nước.

Kỷ luật một số sĩ quan cao cấp ngành công an

Trong số gần 30 vụ việc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận trong kỳ họp này, có nhiều trường hợp liên quan tới sĩ quan cao cấp trong công an. Cụ thể, cơ quan kiểm tra đã kết luận sai phạm và quyết định kỷ luật cảnh cáo về đảng và đề nghị cơ quan chức năng kỷ luật cảnh cáo về hành chính với:

1. Trung tướng Lê Quốc Sự - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an: Trên cương vị bí thư Đảng ủy, tổng cục trưởng đã thiếu trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực quản lý, mua sắm tài sản; vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đất an ninh; gửi tiền có nguồn từ ngân sách nhà nước vào ngân hàng.

2. Trung tướng Trần Quang Minh-nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an: Trên cương vị phó bí thư Đảng ủy, phó tổng cục trưởng đã thiếu trách nhiệm tham mưu giúp tổng cục trưởng trong lĩnh vực công tác được phân công; để đơn vị thực hiện không đúng các quy định của nhà nước và Bộ Công an trong việc tổ chức mua sắm hàng hóa trong thời gian dài, gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân.

3. Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM (hiện nay là phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2): Trên cương vị là bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an TP.HCM đã thiếu trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài; để đơn vị lập quỹ riêng, chi tiêu không đúng quy định; quản lý, sử dụng nhà, đất an ninh không đúng quy định.

4. Đại tá Nguyễn Chiến Lũy - nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã thiếu trách nhiệm tham mưu giúp giám đốc trong lĩnh vực được phân công để đơn vị lập quỹ riêng, chi tiêu trái quy định; quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất an ninh thiếu chặt chẽ, có nơi không đúng quy định của nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và quyết định kỷ luật với nguyên tỉnh ủy viên, viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Tập đoàn Sông Đà; lãnh đạo SABECO… Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và nhất trí với kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang là không xử lý kỷ luật Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, chỉ yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc và xem xét, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan theo thẩm quyền…

