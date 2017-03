Uy lực công quyền

Mô tả quá trình “xô xát”, tờ báo nọ đã nói rất rõ người đàn ông đã văng tục, chửi thề và tấn công CSGT trước, sau đó CSGT mới ra tay khống chế ông ta. Như vậy không thể gọi tên đây là một vụ xô xát (theo nghĩa hai người đánh qua đánh lại lẫn nhau) mà trong trường hợp này CSGT có quyền khống chế một cách tương xứng để ngăn chặn hành vi trái pháp luật trước đó của người đàn ông.

Không khó để nhận ra hai CSGT trong đoạn clip đang thi hành nhiệm vụ. Lúc này con người của họ không còn là con người cá nhân. Họ đang được Nhà nước ủy quyền, trao cho phương tiện, công cụ hỗ trợ và quyền hành nhất định để nhân danh Nhà nước thực thi công vụ một cách hiệu quả. Công vụ này, xét cho cùng, là do nhân dân ủy thác để duy trì một trật tự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho mọi người. Cho nên tư thế, hình ảnh của họ lúc này là tư thế, hình ảnh của Nhà nước, uy quyền của họ là uy quyền Nhà nước, pháp luật không cho phép ai được xâm hại đến họ dù với lý do nào.

Vì thế, khi người dân chửi bới, đánh CSGT là “đánh” vào cái uy quyền của Nhà nước chứ không đơn thuần chỉ xúc phạm đến cá nhân anh CSGT. Trường hợp này, pháp luật cho phép anh CSGT được sử dụng những công cụ pháp luật đã trao để một mặt tự bảo vệ mình, mặt khác bảo vệ cái uy quyền cần có của Nhà nước.

Trở lại thái độ lạ lùng của một bộ phận không ít người dân trước hành vi khống chế của CSGT. Có người nói thẳng sở dĩ người dân có tâm lý như vậy là bởi hình ảnh CSGT trong mắt họ ngày càng quá tệ. Ngoài chuyện “làm luật”, nhận hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm, không ít CSGT còn có thái độ chưa văn minh, lịch sự với dân.

Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó. Với những CSGT làm sai, người dân có quyền phê phán. Nhưng khi họ đang thực thi công vụ, đang làm đúng, tại sao lại tỏ thái độ thiếu công bằng, thậm chí cổ súy cho những hành vi sai trái của người vi phạm?!

Cuối cùng, một thông điệp tích cực khác (mà ngành CSGT cần phải lưu ý) là xã hội ngày càng giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của CSGT đang làm nhiệm vụ ngoài đường. Hãy tự nhắc với nhau rằng rất có thể hình ảnh mình vừa đưa tay nhón lấy tờ tiền trong sổ kẹp của tài xế sẽ được tung lên mạng chỉ trong ít phút sau. Uy lực của công quyền sẽ được đảm bảo nếu những hình ảnh xấu ấy không còn tái diễn.

THÁI BÌNH