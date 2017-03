Văn bản pháp lý mà cứ như đùa

Trong quá trình xây dựng các tiêu chí đã thành lập hội đồng làm việc rất công phu, có mời các nhà nhân trắc học, xã hội học, chuyên gia pháp luật để thẩm định nhiều lần” - bà thứ trưởng Bộ Y tế giải thích việc ban hành “Quy định mới với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”.

Xem ra thì có vẻ khoa học, song giá mà bà thứ trưởng cho biết danh tính các nhà nhân trắc học, xã hội học, chuyên gia pháp luật trong cái “hội đồng làm việc rất công phu” ấy để công chúng “diện mục sở thị” những “nhà khoa học” đã tư vấn cho Bộ Y tế những căn cứ khoa học “độc đáo” này.

Chị em sẽ kiện Bộ Y tế về quyết định làm thiệt hại đến quyền của phụ nữ, họ chỉ việc căn cứ vào một kết luận của tiến sĩ trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy:“Để đánh giá một người có khả năng lao động, làm việc hoặc điều khiển xe ôtô phân khối lớn hay không, cần giám định y khoa để xem tình trạng hô hấp. Chu vi lồng ngực không thể đánh giá được người đó có suy hô hấp hay ảnh hưởng đến tim, mạch”. Và nếu quyết liệt hơn, có thể “căn cứ vào những nghiên cứu công phu ở New Zealand, Mỹ, các nhà khoa học đã ghi nhận số lần tai nạn giao thông và phân tích nguy cơ tai nạn với tỷ trọng cơ thể (BMI). Các kết quả cho thấy những người có BMI cao (dư cân, béo phì) hoặc thấp, nguy cơ tai nạn giao thông có vẻ cao hơn so với người bình thường. Nhưng tỷ lệ chết ở nữ chỉ bằng phân nửa tỷ lệ ở nam. Nghiên cứu ở Thái Lan cho thấy nam giới có xác suất gây tai nạn giao thông cao gấp hai lần so với nữ giới. Vậy là không có ngưỡng BMI nào để gọi là an toàn cho tai nạn giao thông bởi bất cứ chiều cao nào, trọng lượng nào” để bác bỏ những quy định mang tính pháp lý mà cứ như đùa, mà là đùa dai.

Và bà thứ trưởng Y tế thoải mái giải thích chuyện ra một văn bản pháp lý mà rồi hơn 80 triệu người dân sẽ phải chấp hành cứ như chuyện mua mớ rau giữa chợ: “Những gì hợp lòng dân thì làm, còn không hợp lòng dân thì thôi vì ngay cả với luật pháp, nếu còn bất cập thì chúng ta cũng có thể sửa đổi được”!

Dân không phải là chuột bạch để bà thứ trưởng đưa ra làm thí nghiệm với một văn bản pháp lý thiếu cơ sở khoa học như vậy.