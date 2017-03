Vẫn chưa quyết định nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, cuộc họp sáng nay (7-10) giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và ông Võ Điện Biên - con trai trưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn chưa có quyết định về nơi an nghỉ của Đại tướng.



Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện gia đình vẫn chưa thống nhất việc chọn địa điểm an táng đại tướng.



Ngoài hai địa điểm ban đầu đưa ra là khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc huyện Quảng Trạch, tình Quảng Bình và quê nhà của đại tướng tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.



Nguồn tin này cho biết việc quyết định chọn nơi an táng cuối cùng thuộc về Bộ Chính trị và gia đình đại tướng.



Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5-10-2013, thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức ngày 13-10 tại quê nhà, tỉnh Quảng Bình.



TTO