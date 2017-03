Vẫn chưa rõ giá điện có “gánh” sân tennis

Vì sao chậm kết luận thanh tra Agribank?

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo TTCP cũng cho biết hàng loạt các cuộc thanh tra lớn được dư luận quan tâm đã hoàn tất. Đó là kết luận thanh tra tại Tập đoàn Cao su, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI… Các kết luận thanh tra này đang được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến, dự kiến kỳ họp báo sau (khoảng cuối năm - PV) sẽ công bố.

. Việc thanh tra Agribank được thực hiện khá lâu nhưng vì sao đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức?

+ Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh: Cuộc thanh tra đối với Agribank đã kết thúc và đã hai lần báo cáo Thủ tướng nhưng kết luận có chậm. Vì kết luận thanh tra phức tạp, nhất là những món vay lớn có tính lịch sử, nhiều việc phải thận trọng, khách quan, cần có thời gian để lắng nghe giải trình của Agribank, ý kiến của NHNN, VKSND Tối cao không phải một lần mà nhiều lần. Do tính nhạy cảm của hệ thống tài chính tiền tệ, nếu nhận định thiếu khách quan, thiếu chính xác sẽ gây hậu quả không lường được đối với an ninh tài chính quốc gia, do vậy càng phải thận trọng.