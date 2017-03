Vận chuyển 20 tấn quà tết ra các đảo

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu của Bộ Y tế và các tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau... cũng đã đến thăm và tặng quà cho chiến sĩ và nhân dân tại 23 điểm ở vùng biển Tây Nam tổ quốc. Trung tá Phạm Hồng Soi, Trưởng Ban Tuyên huấn Vùng E Hải quân, cho biết Bộ Tư lệnh Vùng E Hải quân còn trích từ quỹ tăng gia sản xuất gần 630 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị ăn tết. Hàng hóa chở đến các đảo sẽ được vận chuyển trước ngày 20-1.

Cùng ngày, do ảnh hưởng của không khí lạnh, biển động mạnh nên hàng trăm hành khách bị mắc kẹt, không thể ra vào trên tuyến vận tải biển Sa Kỳ - huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hai ngày qua, các tàu cao tốc và tàu vận tải đã chuyển hành khách, hàng hóa ra huyện đảo Lý Sơn sau hơn 10 ngày bị cô lập do biển động mạnh. Tuy nhiên, đến sáng 15-1, do thời tiết xấu, huyện đảo này bị cô lập trở lại. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định hỗ trợ cho huyện đảo Lý Sơn gần 1 tỉ đồng để mua dự trữ lương thực, đảm bảo đời sống cho nhân dân trên đảo ít nhất một tháng. Theo ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nếu biển động dài ngày thì trong dịp tết huyện đảo sẽ xảy ra khan hiếm hàng hóa.

PL (Theo TTXVN, SGTT.VN)