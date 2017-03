Vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi của thẩm phán

Báo cáo của ngành tòa án cho thấy toàn ngành đã thụ lý hơn 29.200 vụ (tăng hơn 1.000 vụ), trong đó đã giải quyết gần 15.200 vụ, đạt tỉ lệ gần 52%. Cụ thể, tỉ lệ giải quyết án hình sự đạt hơn 75%; các vụ, việc dân sự đạt hơn 34%; án hôn nhân gia đình đạt gần 65%; án hành chính đạt hơn 25%... Toàn ngành có 137 vụ án bị hủy, sửa án 442 vụ…

Đánh giá chung về công tác giải quyết, xét xử các loại án của TAND TP cho thấy số lượng án các loại toàn ngành TAND TP thụ lý, giải quyết đều tăng, trong đó tăng chủ yếu là án dân sự, hôn nhân và án kinh doanh thương mại. Riêng án hôn nhân và gia đình có lượng án thụ lý tăng nhiều nhất (tăng 916 vụ). Tính chất các vụ án ngày càng phức tạp đã gây rất nhiều khó khăn trong công tác giải quyết. Chất lượng xét xử các loại án được đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán…

Theo báo cáo của VKSND TP, trong sáu tháng đầu năm nay, cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố mới gần 3.900 vụ với gần 4.300 bị can, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 268 vụ/128 bị can. Trong đó, các loại tội tăng nhiều là trộm cắp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; cướp giật tài sản; cố ý gây thương tích; cướp tài sản.

Cũng theo báo cáo, các vụ trọng án còn xảy ra nhiều, đặc biệt là tội giết người, tăng tám vụ so với cùng kỳ. Tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng, đối tượng phạm tội có cả người nước ngoài. Ở TP cũng đã xuất hiện một số vụ phạm tội có tổ chức, sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài thực hiện.

N.NAM